Забудьте про пятницу: кто выиграет и кто проиграет от 4-дневной рабочей недели

Экономист оценил шансы перехода России на 4-дневную рабочую неделю

3:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уже не первый год в российском обществе не утихают дискуссии о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Фото: freepik.com by Lifestylememory is licensed under Free More info инженер

Эта идея вызывает как восторженные, так и скептические отклики. Кандидат экономических наук Михаил Беляев поделился своим мнением о том, насколько реалистичен подобный переход в России и как это отразится на экономике.

Трансформация вполне осуществима

Идеальный сценарий — увеличение производительности труда, когда за четыре дня сотрудники выполняют объем работы, равный пятидневной рабочей неделе, с сохранением заработной платы. Это требует развития экономики, инноваций, научно-технического прогресса, обновления оборудования, внедрения новых технологий и повышения квалификации работников.

Однако, как отмечает эксперт, в России эти условия соблюдаются не в полной мере, и работодатели зачастую предпочитают использовать дешевую иностранную рабочую силу вместо инвестиций в производительность труда, пишут "Вести Подмосковья".

Альтернативный вариант — перераспределение рабочих часов пятницы на остальные дни недели. Но эксперт не поддерживает такой подход, опасаясь негативного влияния на здоровье и самочувствие работников. Женщинам, которым необходимо больше времени на семью, этот вариант также может не подойти. Молодежь, наоборот, скорее поддержит эту идею, ведь три выходных дня предоставляют больше возможностей для активного отдыха.

Отношение россиян и бизнеса к идее

Опрос, проведенный сервисом SuperJob, показал, что 51% россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, 22% — категорически против, а остальные не определились. Женщины проявляют большую поддержку этой идее, чем мужчины (55% против 47%). Среди молодежи до 35 лет сторонников больше (59%), а с возрастом скептицизм возрастает. Бизнес, напротив, в большинстве своем (89%) не готов обсуждать эту тему.

Беляев также напомнил об опыте перехода с шестидневной на пятидневную рабочую неделю в 1967 году. Тогда этот процесс был постепенным и имел смешанные результаты. Некоторым работникам пришлось увеличить рабочий день, хотя в целом удалось сократить рабочую неделю до 40 часов.

Международный опыт и альтернативные подходы

Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ещё шесть лет назад поддержал идею четырехдневной рабочей недели при условии сохранения производительности труда. Он отметил, что удаленная работа позволяет многим сотрудникам выполнять задачи, не тратя время на дорогу в офис.

Законодательно четырехдневная рабочая неделя закреплена в Нидерландах. Бельгия и Исландия практически полностью перешли на нее, а в ряде других стран, таких как Испания, Великобритания, ОАЭ, Япония, Австралия, Норвегия, Швейцария, Дания и Германия, проводятся активные эксперименты. Самая короткая рабочая неделя официально зафиксирована в Нидерландах — 29,3 часа.