Идеальное решение близко? Налоговая перечислила способы обеления рынка аренды

Эти способы легализации рынка аренды жилья рассматривают налоговики — ФНС

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров поделился своим видением путей легализации рынка аренды жилья, подчеркнув, что ни одна страна пока не нашла идеального решения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Уютная арендованная квартира

Самозанятость как частичное решение

По словам Егорова, в России определённым образом снизить остроту проблемы позволило введение режима самозанятости, позволяющего арендодателям уплачивать налог в размере 4% с полученного дохода.

Использование данных цифровых платформ

Ещё одним потенциальным инструментом для выявления неплательщиков налогов могут стать сведения, полученные от онлайн-платформ, специализирующихся на аренде жилья. Несмотря на то, что платежи часто проходят мимо этих площадок, информация об активности арендодателей может быть полезной для налоговых органов, хотя и не является панацеей.

Налоговые вычеты для арендаторов

Егоров также предложил рассмотреть возможность предоставления налоговых вычетов арендаторам. Это может создать ситуацию, когда для получения вычета арендатору потребуется легальный договор, что стимулирует его требовать от арендодателя официального оформления сделки.

Эффективность этой меры, по его мнению, будет зависеть от размера вычета и потенциальных потерь для обеих сторон. Несмотря на то, что часть арендодателей может выйти из тени, а арендаторы получат возможность для торга, полностью решить проблему таким образом вряд ли удастся, пишут "Ведомости".