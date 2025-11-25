Взял ёлку в аренду — сэкономил половину бюджета: новый тренд россиян на Новый год

С каждым годом новогодние традиции россиян постепенно меняются. Если раньше главным символом праздника считалась купленная елка — живая или искусственная, — то теперь всё больше семей предпочитают брать дерево в аренду. По данным сервиса "Авито Услуги", с 1 по 19 ноября 2025 года спрос на аренду елей вырос в 4,9 раза. Люди стали чаще интересоваться как живыми, так и искусственными деревьями, а также готовыми комплектами праздничного декора.
Сразу несколько факторов сделали эту услугу популярной. Во-первых, это экономия. Стоимость аренды елей и украшений в среднем вдвое ниже, чем покупка новых. Во-вторых, удобство — не нужно тратить время на утилизацию дерева или искать место для хранения искусственного.
"Аренда новогоднего оформления экономит деньги и время. Клиент получает готовое украшение и избавляется от хлопот после праздников", — пояснили эксперты "Авито Услуг".
Кроме того, аренда помогает сократить экологические отходы. После праздников большинство живых елок выбрасывают, в то время как прокатные компании возвращают их поставщикам или используют повторно.
Сервис по аренде елок обычно предлагает несколько форматов:
доставка и установка дерева с декором по выбору клиента;
аренда только дерева — живая или искусственная ель без украшений;
комплексное оформление помещения — елка, гирлянды, венки, композиции.
После окончания праздников представители компании сами демонтируют и вывозят декорации. Такой формат всё чаще выбирают не только частные клиенты, но и офисы, кафе, торговые центры и фотостудии.
Параллельно вырос интерес и к другим праздничным атрибутам. Согласно данным "Авито Услуг":
спрос на прокат новогоднего декора увеличился в 3,4 раза;
количество предложений на рынке выросло в 2,2 раза по сравнению с предыдущим месяцем.
Компании отмечают, что россияне всё чаще предпочитают профессионально оформленные пространства с продуманными цветами и стилями — от классического красно-золотого до минималистичного скандинавского.
Особую популярность в 2025 году получили елки-половинки — модели, которые устанавливаются вплотную к стене. Это решение позволяет создать атмосферу праздника даже в небольших квартирах.
"Такие изделия подходят для малогабаритного жилья: они не занимают много места, но при этом выглядят как полноценная елка", — отмечают представители компаний по декору.
Рассмотрим экономию на примере.
Покупка живой ели (высота 1,8 м) стоит от 3000 до 6000 рублей.
Аренда аналогичной — от 1500 до 2500 рублей, включая установку и доставку.
Аренда с декором — около 3500-4000 рублей.
Таким образом, аренда позволяет снизить расходы примерно на 40-60%.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия денег и места
|Ограниченный срок использования
|Не нужно хранить украшения
|Возможные задержки доставки
|Экологичность и повторное использование
|Выбор ограничен наличием моделей
|Возможность профессионального оформления
|Не всегда можно внести изменения в декор
Выберите тип дерева. Живые ели пахнут и создают атмосферу, искусственные — долговечнее.
Определите размер и стиль. Уточните габариты комнаты и желаемую цветовую гамму.
Закажите заранее. В декабре спрос резко растёт, и нужная модель может быть недоступна.
Уточните условия аренды. Срок, доставка, сборка и демонтаж — всё должно быть прописано в договоре.
Выберите компанию с отзывами. Лучше доверить установку проверенному поставщику.
Оптимально — в середине ноября, когда компании только формируют графики доставок.
Да, многие сервисы предлагают "голые" ели, если вы хотите украсить их самостоятельно.
Искусственные — отправляют на склад, живые — возвращают поставщикам или перерабатывают.
Первая услуга по аренде живых елок в Москве появилась в 2014 году.
В Европе такие программы действуют уже более 20 лет — там ёлки после праздников высаживают обратно в питомники.
Некоторые компании предлагают клиентам "персональное дерево", которое возвращают той же семье каждый год.
Аренда новогодних елок появилась в России сравнительно недавно — около десяти лет назад. Первые услуги предлагались корпоративным клиентам, но с ростом экотрендов и ограниченного пространства в квартирах спрос среди частных лиц вырос. Сегодня аренда становится частью устойчивого потребления: вместо одноразовой покупки люди выбирают временное использование и повторное применение ресурсов.
