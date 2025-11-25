Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вероятность "горящих" туров на Новый год названа низкой — эксперт Мурадян
Роналду получил реальную дисквалификацию на одну игру — Sky Sports
Мэтт Деймон впечатлил Кристофера Нолана на съёмках "Одиссеи"
Косметические обновления ускоряют продажу квартиры — данные экспертов
Жулин отказался ехать на итальянскую Олимпиаду 2026 года
Ноябрьский всплеск тепла изменил сценарий зимней циркуляции — метеорологи
Лёгкое меню улучшило самочувствие гостей по данным диетологов
LED-лампы в галогенных фарах создали слепящий поток — инженеры
Разрыхлители добавляют в грунт для лучшего дренажа — садовод Ольга Никонорова

Взял ёлку в аренду — сэкономил половину бюджета: новый тренд россиян на Новый год

Спрос на аренду елей вырос в 4,9 раза — Авито Услуги
5:51
Экономика

С каждым годом новогодние традиции россиян постепенно меняются. Если раньше главным символом праздника считалась купленная елка — живая или искусственная, — то теперь всё больше семей предпочитают брать дерево в аренду. По данным сервиса "Авито Услуги", с 1 по 19 ноября 2025 года спрос на аренду елей вырос в 4,9 раза. Люди стали чаще интересоваться как живыми, так и искусственными деревьями, а также готовыми комплектами праздничного декора.

Ель
Фото: Freepik by prostooleh
Ель

Почему растет интерес к аренде елок

Сразу несколько факторов сделали эту услугу популярной. Во-первых, это экономия. Стоимость аренды елей и украшений в среднем вдвое ниже, чем покупка новых. Во-вторых, удобство — не нужно тратить время на утилизацию дерева или искать место для хранения искусственного.

"Аренда новогоднего оформления экономит деньги и время. Клиент получает готовое украшение и избавляется от хлопот после праздников", — пояснили эксперты "Авито Услуг".

Кроме того, аренда помогает сократить экологические отходы. После праздников большинство живых елок выбрасывают, в то время как прокатные компании возвращают их поставщикам или используют повторно.

Как работает услуга

Сервис по аренде елок обычно предлагает несколько форматов:

  • доставка и установка дерева с декором по выбору клиента;

  • аренда только дерева — живая или искусственная ель без украшений;

  • комплексное оформление помещения — елка, гирлянды, венки, композиции.

После окончания праздников представители компании сами демонтируют и вывозят декорации. Такой формат всё чаще выбирают не только частные клиенты, но и офисы, кафе, торговые центры и фотостудии.

Что еще берут напрокат

Параллельно вырос интерес и к другим праздничным атрибутам. Согласно данным "Авито Услуг":

  • спрос на прокат новогоднего декора увеличился в 3,4 раза;

  • количество предложений на рынке выросло в 2,2 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Компании отмечают, что россияне всё чаще предпочитают профессионально оформленные пространства с продуманными цветами и стилями — от классического красно-золотого до минималистичного скандинавского.

Альтернатива для малогабаритных квартир

Особую популярность в 2025 году получили елки-половинки — модели, которые устанавливаются вплотную к стене. Это решение позволяет создать атмосферу праздника даже в небольших квартирах.

"Такие изделия подходят для малогабаритного жилья: они не занимают много места, но при этом выглядят как полноценная елка", — отмечают представители компаний по декору.

А что если елку арендовать выгоднее купить?

Рассмотрим экономию на примере.

  • Покупка живой ели (высота 1,8 м) стоит от 3000 до 6000 рублей.

  • Аренда аналогичной — от 1500 до 2500 рублей, включая установку и доставку.

  • Аренда с декором — около 3500-4000 рублей.

Таким образом, аренда позволяет снизить расходы примерно на 40-60%.

Плюсы и минусы аренды елки

Плюсы Минусы
Экономия денег и места Ограниченный срок использования
Не нужно хранить украшения Возможные задержки доставки
Экологичность и повторное использование Выбор ограничен наличием моделей
Возможность профессионального оформления Не всегда можно внести изменения в декор

Советы для тех, кто планирует арендовать новогоднюю елку

  1. Выберите тип дерева. Живые ели пахнут и создают атмосферу, искусственные — долговечнее.

  2. Определите размер и стиль. Уточните габариты комнаты и желаемую цветовую гамму.

  3. Закажите заранее. В декабре спрос резко растёт, и нужная модель может быть недоступна.

  4. Уточните условия аренды. Срок, доставка, сборка и демонтаж — всё должно быть прописано в договоре.

  5. Выберите компанию с отзывами. Лучше доверить установку проверенному поставщику.

Часто задаваемые вопросы

Когда лучше заказывать елку в аренду?

Оптимально — в середине ноября, когда компании только формируют графики доставок.

Можно ли арендовать дерево без украшений?

Да, многие сервисы предлагают "голые" ели, если вы хотите украсить их самостоятельно.

Что происходит с елками после праздников?

Искусственные — отправляют на склад, живые — возвращают поставщикам или перерабатывают.

Три интересных факта

  1. Первая услуга по аренде живых елок в Москве появилась в 2014 году.

  2. В Европе такие программы действуют уже более 20 лет — там ёлки после праздников высаживают обратно в питомники.

  3. Некоторые компании предлагают клиентам "персональное дерево", которое возвращают той же семье каждый год.

Исторический контекст

Аренда новогодних елок появилась в России сравнительно недавно — около десяти лет назад. Первые услуги предлагались корпоративным клиентам, но с ростом экотрендов и ограниченного пространства в квартирах спрос среди частных лиц вырос. Сегодня аренда становится частью устойчивого потребления: вместо одноразовой покупки люди выбирают временное использование и повторное применение ресурсов.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Садоводство, цветоводство
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Красота и стиль
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Казахстан
Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
США отворачиваются от Пашиняна — блогер Бадалян
"Хроники русской революции" не раскрывают масштаб истории
Жена Стаса Михайлова вспомнила судьбоносное знакомство с певцом
Избыток сахара снижает упругость и влагу кожи — дерматолог Прохазкова
Представитель ГИБДД объяснил популярность белого цвета среди водителей
Добровинский рассказал о симпатии Брижит Бардо к русским мужчинам
Шведские фрикадельки можно готовить без духовки и охлаждения
Подкормку комнатных растений в декабре уменьшают — садовод Ольга Никонорова
Бурый рис ухудшает усвоение минералов из-за фитата — Брянцева
Чередование стоп снижает застой лимфы — физиотерапевт Барышева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.