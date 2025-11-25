Взял ёлку в аренду — сэкономил половину бюджета: новый тренд россиян на Новый год

Спрос на аренду елей вырос в 4,9 раза — Авито Услуги

5:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

С каждым годом новогодние традиции россиян постепенно меняются. Если раньше главным символом праздника считалась купленная елка — живая или искусственная, — то теперь всё больше семей предпочитают брать дерево в аренду. По данным сервиса "Авито Услуги", с 1 по 19 ноября 2025 года спрос на аренду елей вырос в 4,9 раза. Люди стали чаще интересоваться как живыми, так и искусственными деревьями, а также готовыми комплектами праздничного декора.

Фото: Freepik by prostooleh Ель

Почему растет интерес к аренде елок

Сразу несколько факторов сделали эту услугу популярной. Во-первых, это экономия. Стоимость аренды елей и украшений в среднем вдвое ниже, чем покупка новых. Во-вторых, удобство — не нужно тратить время на утилизацию дерева или искать место для хранения искусственного.

"Аренда новогоднего оформления экономит деньги и время. Клиент получает готовое украшение и избавляется от хлопот после праздников", — пояснили эксперты "Авито Услуг".

Кроме того, аренда помогает сократить экологические отходы. После праздников большинство живых елок выбрасывают, в то время как прокатные компании возвращают их поставщикам или используют повторно.

Как работает услуга

Сервис по аренде елок обычно предлагает несколько форматов:

доставка и установка дерева с декором по выбору клиента;

аренда только дерева — живая или искусственная ель без украшений;

комплексное оформление помещения — елка, гирлянды, венки, композиции.

После окончания праздников представители компании сами демонтируют и вывозят декорации. Такой формат всё чаще выбирают не только частные клиенты, но и офисы, кафе, торговые центры и фотостудии.

Что еще берут напрокат

Параллельно вырос интерес и к другим праздничным атрибутам. Согласно данным "Авито Услуг":

спрос на прокат новогоднего декора увеличился в 3,4 раза;

количество предложений на рынке выросло в 2,2 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Компании отмечают, что россияне всё чаще предпочитают профессионально оформленные пространства с продуманными цветами и стилями — от классического красно-золотого до минималистичного скандинавского.

Альтернатива для малогабаритных квартир

Особую популярность в 2025 году получили елки-половинки — модели, которые устанавливаются вплотную к стене. Это решение позволяет создать атмосферу праздника даже в небольших квартирах.

"Такие изделия подходят для малогабаритного жилья: они не занимают много места, но при этом выглядят как полноценная елка", — отмечают представители компаний по декору.

А что если елку арендовать выгоднее купить?

Рассмотрим экономию на примере.

Покупка живой ели (высота 1,8 м) стоит от 3000 до 6000 рублей.

Аренда аналогичной — от 1500 до 2500 рублей, включая установку и доставку.

Аренда с декором — около 3500-4000 рублей.

Таким образом, аренда позволяет снизить расходы примерно на 40-60%.

Плюсы и минусы аренды елки

Плюсы Минусы Экономия денег и места Ограниченный срок использования Не нужно хранить украшения Возможные задержки доставки Экологичность и повторное использование Выбор ограничен наличием моделей Возможность профессионального оформления Не всегда можно внести изменения в декор

Советы для тех, кто планирует арендовать новогоднюю елку

Выберите тип дерева. Живые ели пахнут и создают атмосферу, искусственные — долговечнее. Определите размер и стиль. Уточните габариты комнаты и желаемую цветовую гамму. Закажите заранее. В декабре спрос резко растёт, и нужная модель может быть недоступна. Уточните условия аренды. Срок, доставка, сборка и демонтаж — всё должно быть прописано в договоре. Выберите компанию с отзывами. Лучше доверить установку проверенному поставщику.

Часто задаваемые вопросы

Когда лучше заказывать елку в аренду?

Оптимально — в середине ноября, когда компании только формируют графики доставок.

Можно ли арендовать дерево без украшений?

Да, многие сервисы предлагают "голые" ели, если вы хотите украсить их самостоятельно.

Что происходит с елками после праздников?

Искусственные — отправляют на склад, живые — возвращают поставщикам или перерабатывают.

Три интересных факта

Первая услуга по аренде живых елок в Москве появилась в 2014 году. В Европе такие программы действуют уже более 20 лет — там ёлки после праздников высаживают обратно в питомники. Некоторые компании предлагают клиентам "персональное дерево", которое возвращают той же семье каждый год.

Исторический контекст

Аренда новогодних елок появилась в России сравнительно недавно — около десяти лет назад. Первые услуги предлагались корпоративным клиентам, но с ростом экотрендов и ограниченного пространства в квартирах спрос среди частных лиц вырос. Сегодня аренда становится частью устойчивого потребления: вместо одноразовой покупки люди выбирают временное использование и повторное применение ресурсов.