Большая сделка или грандиозный обман? СПГ и нефть из США поступили в Европу

Реальные поставки энергоресурсов США в ЕС меньше заявленных — RonhEnergy

3:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович обнародовал данные, свидетельствующие о значительных объёмах закупок энергоносителей у США в текущем году, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Однако реальные показатели существенно отличаются от заявленных, но Вашингтон удовлетворён.

Успехи в переговорах

Шефчович отметил успешные переговоры с высокопоставленными представителями американской торговой сферы Говардом Лютником и Джеймисоном Гриром, подчеркнув приверженность ЕС своим обязательствам в рамках совместного заявления.

Согласно его заявлению в социальной сети, объём закупок энергоносителей из США достиг 200 миллиардов долларов, а доля американского СПГ в общем объёме импорта в ЕС увеличилась с 45% до 60%. Он также упомянул о 154 миллиардах евро инвестиций ЕС в экономику США с начала года.

Реальные показатели импорта СПГ далеки от заявленных

Несмотря на оптимистичные заявления, демонстрирующие близость к выполнению трехлетнего торгового соглашения на 750 миллиардов долларов, фактические данные указывают на иную картину. По данным RonhEnergy, за первые десять месяцев текущего года импорт СПГ из США составил 47 миллиардов кубометров, что в денежном эквиваленте не превышает 18 миллиардов долларов.

По данным минэнерго США, поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС за январь-август составили 520 миллионов баррелей, принеся американским компаниям около 36-37 миллиардов долларов. Если добавить к этому доходы от поставок ядерного топлива (около 1 миллиарда долларов), общая сумма, вероятно, не превысит 100 миллиардов долларов по итогам года.

Предполагается, что заявленные Шефчовичем 200 миллиардов долларов включают долгосрочные контракты, которые ещё не вступили в силу.

Министр торговли США Говард Лютник подчеркнул, что американские компании могут получить значительные выгоды от инвестиций, если ЕС смягчит регуляторные ограничения.

Увеличение поставок нефти и нефтепродуктов

Согласно информации, предоставленной Управлением энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США, в период с января по август государства Евросоюза получили от американских поставщиков 520 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Исходя из средней стоимости одного барреля в 70 долларов США, выручка компаний из США от этих поставок оценивается примерно в 36-37 миллиардов долларов.

Незначительный вклад ядерного топлива

В сравнении с этим, объём поставок ядерного топлива, предоставляемого американскими фирмами европейским потребителям, не превысил 1 миллиарда долларов.

Прогнозируемый годовой доход

Таким образом, предполагается, что совокупный доход по итогам года может достигнуть 90 миллиардов долларов (по сравнению с 83 миллиардами в предыдущем году), однако маловероятно, что он превысит отметку в 100 миллиардов.

Спорная оценка перспективных проектов

Вполне вероятно, что заявленная Шефчовичем сумма в 200 миллиардов долларов включает в себя общую стоимость долгосрочных соглашений по сжиженному природному газу (СПГ) и атомным электростанциям (АЭС), которые ещё не вступили в силу и будут реализовываться на протяжении многих лет.