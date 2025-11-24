Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иван Охлобыстин заявил, что им всегда манипулировали женщины
Золотая Бухта укрепила репутацию фотогеничного пляжа — туристы
В Китае показали Tank 300 Polar Edition с дизелем 2.4 и 9АКП- автопроизводитель
Праздничная закуска из слоёного теста готовится за 15 минут
Цвет и текстура ногтей помогают выявлять нарушения — мастер маникюра Уайт
Неглубокую посадку плодовых деревьев рекомендовали избегать агрономы
Белковая норма снижается при сидячем образе жизни — диетологи
Уксус отлично удаляет известковый налёт в душевой кабине
Экстремальные арктические явления участились на десятки процентов — Сяньдун Чжан

Цена бодрости растёт: как экономика меняет кофейные привычки россиян

Россияне выбирают другой кофе, а не привычный — "Платформа ОФД"
1:45
Экономика

Анализ данных за первые десять месяцев 2025 года выявил изменения в поведении потребителей кофе в России.

Смартфон
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Смартфон

Согласно исследованию, проведённому "Платформой ОФД" совместно с сетью "Точка чёрного", посещаемость традиционных кофеен снизилась на 7,3%. В то же время, популярность кофеен самообслуживания, оборудованных кофейными автоматами, демонстрирует противоположную динамику, увеличившись на 9%.

Рост оборота кофеен и влияние экономических факторов

Несмотря на уменьшение числа визитов, общий доход кофеен в стране вырос на 10% за счет повышения среднего чека до 412 рублей, что на 14,4% больше, чем годом ранее. Однако, по словам директора по развитию сети Cofix Екатерины Пановой, падение трафика в кофейнях фиксируется уже второй год подряд и является общей тенденцией для рынка общественного питания. Основной причиной этого явления эксперт называет снижение покупательной способности населения.

Конкуренция со стороны ритейла

Панова также отмечает, что значительную конкуренцию классическим кофейням оказывают розничные сети, активно развивающие кофейные зоны внутри магазинов и открывающие собственные кофейни.

В сегменте кофеен самообслуживания в январе-октябре 2025 года количество транзакций увеличилось на 9%, но оборот вырос только на 7%, что связано с более умеренным ростом среднего чека — всего на 4,9%, достигнув 107 рублей, пишет "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Недвижимость
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Недвижимость
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
После предложения Трампа Европа откладывает конфискацию активов ЦБ РФ Любовь Степушова Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках Дарья Асламова Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Последние материалы
Экстремальные арктические явления участились на десятки процентов — Сяньдун Чжан
Висячие уши люди считают признаком дружелюбия пса — Университет Мэдисона
Лук укрепляет иммунитет благодаря антиоксидантам — диетолог Фишер
Григорий Лепс рассказал, что его свадьба с Кибой будет на Красной площади
За эти товары россияне заплатят больше в 2026 году — эксперты
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
Вазелин защищает кожу и снижает сухость — фармацевт Бергер
Готовим закуску за 15 минут: рулет из лаваша с сёмгой
Лимон эффективно размягчает известковый налёт на сантехнике
Банановая кожура обеспечивает до 40% суточной нормы калия — нутрициологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.