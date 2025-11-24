Цена бодрости растёт: как экономика меняет кофейные привычки россиян

Россияне выбирают другой кофе, а не привычный — "Платформа ОФД"

Анализ данных за первые десять месяцев 2025 года выявил изменения в поведении потребителей кофе в России.

Согласно исследованию, проведённому "Платформой ОФД" совместно с сетью "Точка чёрного", посещаемость традиционных кофеен снизилась на 7,3%. В то же время, популярность кофеен самообслуживания, оборудованных кофейными автоматами, демонстрирует противоположную динамику, увеличившись на 9%.

Рост оборота кофеен и влияние экономических факторов

Несмотря на уменьшение числа визитов, общий доход кофеен в стране вырос на 10% за счет повышения среднего чека до 412 рублей, что на 14,4% больше, чем годом ранее. Однако, по словам директора по развитию сети Cofix Екатерины Пановой, падение трафика в кофейнях фиксируется уже второй год подряд и является общей тенденцией для рынка общественного питания. Основной причиной этого явления эксперт называет снижение покупательной способности населения.

Конкуренция со стороны ритейла

Панова также отмечает, что значительную конкуренцию классическим кофейням оказывают розничные сети, активно развивающие кофейные зоны внутри магазинов и открывающие собственные кофейни.

В сегменте кофеен самообслуживания в январе-октябре 2025 года количество транзакций увеличилось на 9%, но оборот вырос только на 7%, что связано с более умеренным ростом среднего чека — всего на 4,9%, достигнув 107 рублей, пишет "Ъ".