Банки массово отменяют штрафы: что стоит за неожиданной щедростью к должникам

В 2025 году банки в России заметно изменили тактику работы с должниками: массово начали прощать штрафы за просрочки и всё чаще перестают начислять проценты по "зависшим" долгам. Но за этим трендом стоит не гуманность, а новая реальность рынка кредитов, где каждому выгоднее договориться, чем доводить ситуацию до банкротства.
Причина проста — рост проблемных кредитов и опасность массовых банкротств. По данным Объединённого кредитного бюро, за первую половину 2025 года случаи прощения штрафов выросли в десятки раз: с 0,01% до 0,6-1,25% всех договоров. Проценты по просроченным кредитам не начисляют уже в 36% случаев (год назад таких случаев было только 20%).
Банки оказались перед выбором: тратить ресурсы на взыскание долгов через суды и коллекторов или договариваться с должником. Чаще выигрывает второй вариант: расходы на обслуживание "тяжёлых" долгов и судебные издержки могут превысить сами штрафы, а массовое банкротство клиентов грозит убытками всей системе.
Это не автоматическая "амнистия", а индивидуальный подход, выгодный для обеих сторон. Обычно банки идут навстречу, если клиент выплатил большую часть долга, а списанные штрафы становятся стимулом вернуться к регулярным платежам.
"Регулярные платежи выгоднее банку, чем длительная борьба в судах и потеря клиента", — пояснил банковский аналитик Сергей Фомин.
Чаще всего банк связывается с должником, предлагает реструктуризацию, списание пеней и обсуждает варианты возврата хотя бы основного долга. Лояльность проявляют не ко всем: при очевидном нежелании платить банк предпочитает классическую коллекцию.
Решения о прощении штрафов и процентов принимаются не для всех — банки оценивают, где реально выгоднее простить и получить хоть какую-то сумму, а где стоит настаивать на полном взыскании.
Чаще шансы получить прощение у тех, кто готов подтверждать ухудшение ситуации документально или выплатил основную сумму.
Особое внимание сейчас уделяют долгам по автокредитам (доля просрочки выросла до 4%) и ипотеке (до 1,1%).
Заявок на кредитные каникулы стало больше, но банки отклоняют до 80% из-за неподтверждённых причин ухудшения положения.
Если банк видит реальную возможность возврата денег, шансы договориться сохраняются даже при длительной просрочке. Однако автоматической "амнистии" ждать не стоит: каждая ситуация рассматривается индивидуально.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение нагрузки на должника
|Решение принимается не для всех
|Банки возвращают хоть часть долгов
|Не гарантировано, индивидуальный подход
|Меньше дел в судах и у коллекторов
|Риск роста "плохих" долгов при злоупотреблениях
Почему банкам выгоднее простить штрафы?
Возврат хотя бы основной суммы кредита часто выгоднее, чем потеря денег из-за банкротства или судебных издержек.
Все ли могут рассчитывать на прощение?
Нет. Решение принимается индивидуально, чаще — если клиент идёт на контакт и готов платить.
Что делать при возникновении просрочки?
Сразу связаться с банком, обсудить реструктуризацию или кредитные каникулы.
Если раньше банки были жёстки с просрочками, сегодня новые риски заставили пересмотреть подходы: прощение штрафов — это часть "экологичной" политики и шаг к оздоровлению кредитной системы.
