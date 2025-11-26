Банки массово отменяют штрафы: что стоит за неожиданной щедростью к должникам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В 2025 году банки в России заметно изменили тактику работы с должниками: массово начали прощать штрафы за просрочки и всё чаще перестают начислять проценты по "зависшим" долгам. Но за этим трендом стоит не гуманность, а новая реальность рынка кредитов, где каждому выгоднее договориться, чем доводить ситуацию до банкротства.

кредит
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кредит

Почему банки стали прощать штрафы

Причина проста — рост проблемных кредитов и опасность массовых банкротств. По данным Объединённого кредитного бюро, за первую половину 2025 года случаи прощения штрафов выросли в десятки раз: с 0,01% до 0,6-1,25% всех договоров. Проценты по просроченным кредитам не начисляют уже в 36% случаев (год назад таких случаев было только 20%).

Банки оказались перед выбором: тратить ресурсы на взыскание долгов через суды и коллекторов или договариваться с должником. Чаще выигрывает второй вариант: расходы на обслуживание "тяжёлых" долгов и судебные издержки могут превысить сами штрафы, а массовое банкротство клиентов грозит убытками всей системе.

Как работает прощение штрафов

Это не автоматическая "амнистия", а индивидуальный подход, выгодный для обеих сторон. Обычно банки идут навстречу, если клиент выплатил большую часть долга, а списанные штрафы становятся стимулом вернуться к регулярным платежам.

"Регулярные платежи выгоднее банку, чем длительная борьба в судах и потеря клиента", — пояснил банковский аналитик Сергей Фомин.

Чаще всего банк связывается с должником, предлагает реструктуризацию, списание пеней и обсуждает варианты возврата хотя бы основного долга. Лояльность проявляют не ко всем: при очевидном нежелании платить банк предпочитает классическую коллекцию.

Для кого работает такая политика

Решения о прощении штрафов и процентов принимаются не для всех — банки оценивают, где реально выгоднее простить и получить хоть какую-то сумму, а где стоит настаивать на полном взыскании.

Чаще шансы получить прощение у тех, кто готов подтверждать ухудшение ситуации документально или выплатил основную сумму.
Особое внимание сейчас уделяют долгам по автокредитам (доля просрочки выросла до 4%) и ипотеке (до 1,1%).
Заявок на кредитные каникулы стало больше, но банки отклоняют до 80% из-за неподтверждённых причин ухудшения положения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: надеяться на автоматическое прощение
    Последствие: кредитная история испорчена, долг растёт
    Альтернатива: как только возникают трудности, сразу обратиться в банк, подготовить документы, обсуждать реструктуризацию
  • Ошибка: скрывать просрочки
    Последствие: дело уходит коллекторам или в суд
    Альтернатива: поддерживать диалог с банком, фиксировать все договорённости письменно

А что если всё зашло слишком далеко

Если банк видит реальную возможность возврата денег, шансы договориться сохраняются даже при длительной просрочке. Однако автоматической "амнистии" ждать не стоит: каждая ситуация рассматривается индивидуально.

Плюсы и минусы прощения штрафов банками

Плюсы Минусы
Снижение нагрузки на должника Решение принимается не для всех
Банки возвращают хоть часть долгов Не гарантировано, индивидуальный подход
Меньше дел в судах и у коллекторов Риск роста "плохих" долгов при злоупотреблениях

FAQ

Почему банкам выгоднее простить штрафы?

Возврат хотя бы основной суммы кредита часто выгоднее, чем потеря денег из-за банкротства или судебных издержек.

Все ли могут рассчитывать на прощение?

Нет. Решение принимается индивидуально, чаще — если клиент идёт на контакт и готов платить.

Что делать при возникновении просрочки?

Сразу связаться с банком, обсудить реструктуризацию или кредитные каникулы.

Мифы и правда

  • Миф: банки всегда прощают штрафы
    Правда: решения принимаются точечно, автоматической амнистии нет
  • Миф: можно не платить и ничего не будет
    Правда: долг всё равно останется, а кредитная история пострадает
  • Миф: прощение — слабость банка
    Правда: это экономически выгодная стратегия возврата средств

Три интересных факта

  1. За год доля прощённых штрафов выросла более чем в 100 раз.
  2. В некоторых банках программы реструктуризации и кредитных каникул появились впервые только в 2024–2025 году.
  3. Россияне чаще получают прощение по автокредитам, чем по кредитным картам.

Исторический контекст

Если раньше банки были жёстки с просрочками, сегодня новые риски заставили пересмотреть подходы: прощение штрафов — это часть "экологичной" политики и шаг к оздоровлению кредитной системы.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
