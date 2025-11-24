Рост цен взбудоражит рынок: названы товары, которые подорожают в 2026 году

За эти товары россияне заплатят больше в 2026 году — эксперты

В 2026 году в России ожидается заметный рост цен на товары. Эксперты прогнозируют, что подорожание недвижимости, автомобилей, техники и услуг превысит уровень инфляции.

Недвижимость и автомобили станут недоступными

По словам Михаила Гольдберга, руководителя аналитического центра "ДОМ.РФ", рост цен на недвижимость в 2027 году может составить 10-15%. Это связано с понижением ключевой ставки Центробанка и уменьшением новых строительных проектов. Как отмечает Инна Литвиненко, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России, рост цен будет опережать инфляцию благодаря повышению НДС до 22% и введению утилизационного сбора на автомобили с 2026 года, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Увеличение расходов на услуги

Повышение цен на услуги ЖКХ на 9,9% с 1 октября 2026 года также скажется на общем уровне цен. Экономист прогнозирует, что это отразится на стоимости салонов красоты, ресторанов и бытовых услуг, которые подорожают на 10-15%.

Влияние цен на бензин

Важным фактором также является повышение цен на бензин с 1 января 2026 года, что повлияет на стоимость перевозок и, в свою очередь, на цены продуктов питания, которые могут вырасти на 12-25%.

Технологический сбор и б/у товары

С 1 января 2026 года вводится технологический сбор на импортную бытовую технику, что увеличит ее стоимость на 15-22%. Это может сделать покупку новых устройств менее доступной, и многие будут рассматривать только б/у варианты.

Долгосрочные прогнозы роста цен

Экономист прогнозирует, что период с января по март 2026 года будет наиболее напряжённым по росту цен, после чего ситуация должна стабилизироваться до мая. Однако в период с августа по октябрь может снова произойти подорожание.