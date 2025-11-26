Курьеры зарабатывают больше специалистов: почему рынок перевернулся с ног на голову

В последние годы рынок труда в крупных городах удивляет парадоксальными тенденциями: зарплата курьера — профессии, ещё недавно считавшейся временной или "запасной", — уверенно обгоняет доходы многих специалистов с высшим образованием. Почему так происходит, сколько ещё продлится этот тренд, и что это значит для будущего "белых воротничков"?
Курьер
Сколько сейчас зарабатывают курьеры
В 2025 году, по данным SuperJob, медианная зарплата московских курьеров достигла 130 тысяч рублей — это на 19% выше, чем медиана по вакансиям для специалистов с высшим образованием (105 тысяч). "Яндекс Еда" и "Яндекс Go" подтверждают: при плотном графике (5-6 дней в неделю) курьер стабильно получает 100-136 тысяч, а ночные и пиковые смены приносят до 140 тысяч. Пешим курьерам и курьерам-водителям массово предлагают стартовые ставки в 120 тысяч и выше.
Сколько платят дипломированным специалистам
Для сравнения, офисная позиция, требующая высшего образования, часто оценивается в 80-105 тысяч рублей. Средний проджект-менеджер по данным "Работа.ру" получает 49-69 тысяч, редко — до 200 тысяч. Учёный-исследователь зарабатывает в среднем 55 тысяч, несмотря на все индексации. Получается, что обычная доставка ценится рынком выше, чем долгие годы учёбы, квалификация и стаж.
Почему курьеры стоят рынку так дорого
Экспресс-доставка — новая городская норма. Маркетплейсы, сервисы доставки и фудтех растут быстрыми темпами, и каждый курьер — это возможность не потерять выручку и репутацию. Если не хватит "людей на земле" — бизнес срывает сроки, теряет клиентов и рейтинги.
Дефицит рабочей силы. Часть мигрантов ушла в другие отрасли (строительство, сезонная работа), а россияне не спешат работать "на улице" за прежние деньги. Чтобы привлекать людей, сервисы вынуждены повышать ставки.
"Деньги здесь и сейчас". Курьеры получают деньги чаще — иногда ежедневно, а офисные сотрудники ждут аванса и зарплаты раз в месяц, а то и бонусы по итогам квартала.
Гибкость и конкуренция за исполнителей. Курьер может сам выбрать график и легко перейти к конкуренту. В таких условиях сервисы вынуждены бороться за персонал рублём.
Как это меняет рынок труда
Рост зарплат для неквалифицированного персонала: бизнес вынужден подтягивать низший сегмент "офисов" к полевым ставкам.
Давление на офисных специалистов: тем, кто работает за компьютером, придётся либо развивать компетенции (IT, аналитика, управление проектами), либо смириться с тем, что "доставка" платит не меньше.
Для бизнеса: теперь зарплата курьера — такой же важный расход, как комиссия банка или маркетинг. Без этого сервисы становятся убыточными.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: полагаться только на высшее образование Последствие: невысокая зарплата Альтернатива: развивать востребованные навыки, учиться новым технологиям
Ошибка: игнорировать новые реалии рынка Последствие: упущенные карьерные возможности Альтернатива: следить за трендами, быть готовым к смене сферы
FAQ
Курьер — это стабильная профессия?
Да, пока доставка востребована и не полностью автоматизирована.
Что делать офисному сотруднику?
Обновлять навыки, осваивать IT-инструменты, быть готовым к конкуренции с "полевыми" профессиями.
Сколько продлится эта ситуация?
До стабилизации рынка и массового внедрения автоматизации.
Три интересных факта
В 2025 году средняя ставка курьера в Москве впервые обогнала среднюю зарплату офисного работника с дипломом.
Россияне всё чаще выбирают работу курьером как временный способ заработка, даже с высшим образованием.
В некоторых городах зарплаты курьеров выше, чем у младших медицинских сотрудников и инженеров.
Исторический контекст
Раньше курьер считался стартовой или подработкой для студентов. Сегодня это полноценная профессия, которая стала символом новой экономики доставки и быстрой логистики в мегаполисах.