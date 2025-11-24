Новая эра энергетики: Китай строит искусственное солнце

Китай одновременно развивает атомную и возобновляемую энергетику — аналитики

Китайский проект по созданию термоядерного реактора, часто называемого "искусственным солнцем", всё ещё находится в разработке. Несмотря на это, страна стремится стать ведущим мировым производителем ядерной энергии к концу текущего десятилетия.

Флаг Китая

Этот шаг направлен на увеличение доли атомной генерации в общей энергетической корзине государства и может стать катализатором для индустриальной революции в Азии.

Помимо строительства новых АЭС, КНР активно экспериментирует с термоядерным синтезом, ставя перед собой долгосрочные цели в области производства энергии из возобновляемых источников для нужд энергосистем.

Атом или возобновляемая энергия: в поисках оптимального пути

Китай последовательно реализует проекты в атомной энергетике, стремясь к значительному увеличению ядерных мощностей. Однако, несмотря на амбициозность этих планов, переход к возобновляемым источникам энергии представляется более предпочтительным вариантом для стимулирования экономического роста и снижения нагрузки на окружающую среду. В число одобренных проектов входят реакторы третьего поколения, такие как Hualong One и CAP1000, а также передовые разработки четвёртого поколения. Эти технологии способствуют расширению ядерного потенциала, но их воздействие на экологию остаётся значительным.

Преимущества возобновляемых источников энергии

Возобновляемые источники энергии, такие как ветряные турбины, оказывают существенно меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Аварии на АЭС могут иметь катастрофические последствия.

Возобновляемые источники энергии, как отмечают аналитики, более экологичны, долговечны, а ядерные реакторы часто зависят от ископаемого топлива, которое не всегда легкодоступно.