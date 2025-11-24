Денежная лихорадка: депозиты наращивают объёмы, а акции падают в пропасть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:24
Экономика

В последние месяцы наблюдается существенная переориентация финансовых потоков населения.

Экономика
Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

Объёмы средств, размещённых на депозитных счетах и в фондах денежного рынка, продемонстрировали впечатляющий рост, увеличившись более чем в 20 раз по сравнению с сентябрьскими показателями. В то же время инвестиции в акции продемонстрировали обратную тенденцию, сократившись более чем в пять раз, с 43,1 миллиарда до 13,3 миллиарда рублей. 

Причины смещения интереса в сторону банковских вкладов

Преподаватель РЭУ им. Плеханова и эксперт в сфере экономики Юлия Шайхразеева отмечает, что увеличение популярности депозитов обусловлено высоким уровнем неопределённости и колебаниями на рынке. Инвесторы стремятся сохранить свои средства и иметь возможность быстрого доступа к ним. Краткосрочная доходность, предлагаемая по вкладам и фондам денежного рынка, делает их более привлекательной альтернативой рисковым активам, особенно когда ожидаемая прибыль от акций не гарантирует возмещение возможных убытков, пишет ИА RuNews24.ru.

Влияние произошедших изменений на финансовый рынок

Снижение притока средств на фондовый рынок означает уменьшение доступной ликвидности и возможное усиление волатильности, что может замедлить восстановление и рост компаний. Банковская система, в свою очередь, получает больше ликвидности, но сталкивается с необходимостью предлагать конкурентные процентные ставки. Для реального сектора экономики существует риск, что приток средств на депозиты не приведёт к увеличению кредитования и инвестиций, что ослабит положительный импульс для экономического развития.

Рекомендации для частных инвесторов

Текущая ситуация является типичной реакцией населения на нестабильность, когда приоритет отдается безопасности и ликвидности. Для возвращения интереса к более рисковым инструментам необходима стабилизация макроэкономической ситуации и восстановление доверия инвесторов.

Частным инвесторам рекомендуется учитывать свои собственные цели и горизонты инвестирования, диверсифицировать портфель и иметь резервный фонд на случай непредвиденных обстоятельств.

