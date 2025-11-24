Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Катастрофа или передышка? Загадка продажи биткоинов на $1.3 миллиарда

Один из самых состоятельных владельцев BTC в мире покинул рынок криптовалюты — Money
Экономика

После нескольких недель нахождения на пиковых значениях, превышающих отметку в 100 000 долларов, стоимость биткоина снизилась примерно до 90 000 долларов. 

Паднение битоина
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Паднение битоина

Завершение масштабной продажи

Опасаясь, что криптовалюта достигла своего исторического максимума, Оуэн Гунден избавился от всех принадлежащих ему BTC.

Речь идёт об 11 000 BTC, общей стоимостью около 1,3 миллиарда долларов. Ликвидация происходила постепенно, а последняя транзакция была осуществлена несколько дней назад, когда он перевёл 2499 BTC на биржу Kraken.

Этот шаг ознаменовал завершение масштабной продажи, начавшейся в конце октября, и привлёк всеобщее внимание к персоне Гундена. Многие задаются вопросом, почему он решил покинуть рынок криптовалюты.

Кто такой Оуэн Гунден?

Фигура, ранее малоизвестная широкой публике, стала знаменитой благодаря решению продать все свои биткойн-активы. Оуэн Гунден считается одним из самых значительных и состоятельных владельцев BTC в мире. Он начал свою деятельность в криптовалютной индустрии в начале 2010-х годов, занимаясь арбитражем, перемещая десятки тысяч BTC между первыми биржами, включая Mt. Gox, чтобы извлечь выгоду из разницы в ценах. В то время как многие считали биткоин мимолетным явлением, Гунден продолжал накапливать криптовалюту, создавая состояние на "цифровом золоте".

На протяжении многих лет он продолжал увеличивать свои цифровые активы, оставаясь в тени — его аккаунт в соцсети неактивен с 2018 года. Согласно рейтингу криптомиллионеров Arkham, до продажи своих активов он занимал восьмое место в списке самых богатых людей в индустрии.

Решение о продаже BTC было принято в конце октября, когда он начал постепенно переводить свои биткоины на американскую биржу Kraken. Его стратегия выглядит тщательно спланированной и не похожа на паническую реакцию на падение стоимости криптовалюты.

Причины продажи

Однако мотивы Гундена остаются под вопросом. Примерно в то время, когда он начал продавать свои монеты, биткоин упал ниже 92 000 долларов. Увидел ли он признаки грядущего исторического пика? Или просто решил реализовать то, что накопил за 15 лет? Гунден, оставаясь верным своей скрытности, не сделал официальных заявлений, объясняющих причины своего внезапного выхода. Однако его решение может спровоцировать цепную реакцию со стороны тех, кто опасается будущего рынка, что, в свою очередь, приведёт к дальнейшему падению криптовалют. Остаётся загадкой и то, как он распорядится своим капиталом: возможно, он решит инвестировать в новую криптовалюту, которая, по его мнению, может значительно вырасти в цене, пишет Money.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
