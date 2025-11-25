Самозанятые больше не остаются один на один с болезнью: новые правила обещают финансовую подушку

Взнос 3,84 процента даст право на больничный по данным экономистов

С 2026 года для самозанятых в России начинается важное нововведение: теперь они смогут не только формировать будущую пенсию, но и получать оплачиваемые больничные. Изменения станут серьёзным шагом к большей социальной защите одной из самых многочисленных групп на рынке труда.

Что меняется для самозанятых

С 1 января 2026 года стартует трёхлетний эксперимент для тех, кто платит налог на профессиональный доход — это физлица и ИП на НПД. Теперь у самозанятых появится возможность подключиться к добровольному страхованию через Социальный фонд России и оформить право на больничный лист при временной нетрудоспособности, как у наёмных работников.

Периоды участия будут учитываться в страховом стаже, а выплата больничного станет доступной не только при болезни или травме, но и при уходе за больным ребёнком и в других жизненных ситуациях.

Почему добровольных взносов мало

Сегодня только каждый десятый самозанятый оформляет добровольные взносы на пенсию. Основные причины — удалённость перспективы (пенсия кажется далёкой), боязнь перемен в законах, нестабильный доход и сложности с пониманием системы. Немалую роль играет и психологический фактор: взносы порядка 50 тысяч рублей в год для многих кажутся слишком большими, особенно в начале деятельности.

Как это будет работать

Вступить в программу можно с 2026 по 2028 год, подав заявление до 30 сентября 2027 года.

Взнос составит 3,84% от выбранной страховой суммы (например, при доходе 35 000 ₽ - это 1 344 ₽ в месяц; при 50 000 ₽ - 1 920 ₽ в месяц).

Страховые суммы индексируются вместе с МРОТ, платить можно помесячно или за период до 12 месяцев вперёд.

Право на пособие возникает через 6 месяцев регулярных платежей: сначала выплата составляет 70% выбранной суммы, после года — 100%, далее в зависимости от общего страхового стажа (60/80/100%).

Если вы меняете сумму взноса, право на выплаты по новому уровню появится через 6 месяцев.

Минтруд ожидает, что за три года программой заинтересуются более 1 миллиона человек.

Пошаговое руководство для самозанятого

Оцените доход и личную финансовую подушку — выберите размер взноса без ущерба для бюджета. Определите приоритет: нужен ли стаж и баллы или выгоднее копить параллельно на ИИС, в облигациях, БПИФ и других инструментах. Оформите взносы через "Госуслуги" или сайт Социального фонда. Настройте напоминание о платеже раз в месяц или квартал. Учтите будущие расходы на страховые взносы, если хотите получить право на больничный. Контролируйте регулярность платежей, чтобы не потерять стаж и возможность выплат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

А что если доход нерегулярен или небольшой

Можно выбрать минимальный страховой взнос или периодически корректировать сумму, исходя из возможностей. Даже небольшой, но регулярный платёж позволит получать стаж, а в перспективе — рассчитывать на выплату больничного.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Право на больничный и стаж Необходима регулярность выплат Официальное оформление Дополнительная нагрузка на бюджет Гибкость выбора суммы Пока это эксперимент, возможны доработки Возможность комбинировать с инвестициями Не все риски страхуются

FAQ

Сколько нужно платить для права на больничный?

3,84% от выбранной страховой суммы, пример — 1 344 ₽ при 35 000 ₽ дохода.

Когда возникнет право на выплаты?

Через 6 месяцев непрерывных взносов.

Можно ли поменять размер взноса?

Да, но по новому уровню право появится спустя полгода регулярных платежей.

Мифы и правда

Три интересных факта

В России уже более 14,6 млн самозанятых — это почти каждый десятый трудоспособный гражданин. В 2025 году добровольно пенсионные взносы заплатят около 527 тысяч человек, к 2028-му их число может вырасти до 1,5 млн. Новый формат больничных для самозанятых тестируют до 2029 года — есть шанс, что он станет постоянным.

Исторический контекст

До 2026 года самозанятые не имели права на официальные больничные — только самостоятельные накопления и личная ответственность. Новый эксперимент становится первым шагом к социальной защищённости этой категории и интеграции их в систему господдержки.