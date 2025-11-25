Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водный раствор белого уксуса назван безопасным для очистки холодильника —Malatec
Подмышки можно осветлить с помощью лимона и соды — косметолог Людмила Елисавецкая
Астероиды открыли новые ресурсы для промышленности — New-Science
В Госдуму внесут проект о введении периода охлаждения при сделках с недвижимостью
Mercedes тестирует компактный внедорожник в стиле G-Class- инженеры
Инфекции на деревьях усиливаются из-за температурных перепадов
Жёлтые бананы достигли максимума антиоксидантов по данным TechInsider
Юлия Такшина рассказала о болезни из-за замечания брата
Джордж Клуни рассказал о реакции детей на свою известность

Самозанятые больше не остаются один на один с болезнью: новые правила обещают финансовую подушку

Взнос 3,84 процента даст право на больничный по данным экономистов
6:18
Экономика

С 2026 года для самозанятых в России начинается важное нововведение: теперь они смогут не только формировать будущую пенсию, но и получать оплачиваемые больничные. Изменения станут серьёзным шагом к большей социальной защите одной из самых многочисленных групп на рынке труда.

Лекарства
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Лекарства

Что меняется для самозанятых

С 1 января 2026 года стартует трёхлетний эксперимент для тех, кто платит налог на профессиональный доход — это физлица и ИП на НПД. Теперь у самозанятых появится возможность подключиться к добровольному страхованию через Социальный фонд России и оформить право на больничный лист при временной нетрудоспособности, как у наёмных работников.

Периоды участия будут учитываться в страховом стаже, а выплата больничного станет доступной не только при болезни или травме, но и при уходе за больным ребёнком и в других жизненных ситуациях.

Почему добровольных взносов мало

Сегодня только каждый десятый самозанятый оформляет добровольные взносы на пенсию. Основные причины — удалённость перспективы (пенсия кажется далёкой), боязнь перемен в законах, нестабильный доход и сложности с пониманием системы. Немалую роль играет и психологический фактор: взносы порядка 50 тысяч рублей в год для многих кажутся слишком большими, особенно в начале деятельности.

Как это будет работать

  • Вступить в программу можно с 2026 по 2028 год, подав заявление до 30 сентября 2027 года.
  • Взнос составит 3,84% от выбранной страховой суммы (например, при доходе 35 000 ₽ - это 1 344 ₽ в месяц; при 50 000 ₽ - 1 920 ₽ в месяц).
  • Страховые суммы индексируются вместе с МРОТ, платить можно помесячно или за период до 12 месяцев вперёд.
  • Право на пособие возникает через 6 месяцев регулярных платежей: сначала выплата составляет 70% выбранной суммы, после года — 100%, далее в зависимости от общего страхового стажа (60/80/100%).
  • Если вы меняете сумму взноса, право на выплаты по новому уровню появится через 6 месяцев.

Минтруд ожидает, что за три года программой заинтересуются более 1 миллиона человек.

Пошаговое руководство для самозанятого

  1. Оцените доход и личную финансовую подушку — выберите размер взноса без ущерба для бюджета.
  2. Определите приоритет: нужен ли стаж и баллы или выгоднее копить параллельно на ИИС, в облигациях, БПИФ и других инструментах.
  3. Оформите взносы через "Госуслуги" или сайт Социального фонда. Настройте напоминание о платеже раз в месяц или квартал.
  4. Учтите будущие расходы на страховые взносы, если хотите получить право на больничный.
  5. Контролируйте регулярность платежей, чтобы не потерять стаж и возможность выплат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отложить оформление взносов "на потом"
    Последствие: упущенное право на выплаты, отсутствие стажа
    Альтернатива: начать с минимального взноса, подключить автоплатёж
  • Ошибка: не разбираться в деталях программы
    Последствие: неправильный расчёт выплат, риски пропустить изменения
    Альтернатива: следить за новостями и условиями в личном кабинете СФР
  • Ошибка: игнорировать другие способы накоплений
    Последствие: зависимость только от государственной системы
    Альтернатива: комбинировать страхование с самостоятельным инвестированием

А что если доход нерегулярен или небольшой

Можно выбрать минимальный страховой взнос или периодически корректировать сумму, исходя из возможностей. Даже небольшой, но регулярный платёж позволит получать стаж, а в перспективе — рассчитывать на выплату больничного.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы
Право на больничный и стаж Необходима регулярность выплат
Официальное оформление Дополнительная нагрузка на бюджет
Гибкость выбора суммы Пока это эксперимент, возможны доработки
Возможность комбинировать с инвестициями Не все риски страхуются

FAQ

Сколько нужно платить для права на больничный?

3,84% от выбранной страховой суммы, пример — 1 344 ₽ при 35 000 ₽ дохода.

Когда возникнет право на выплаты?

Через 6 месяцев непрерывных взносов.

Можно ли поменять размер взноса?

Да, но по новому уровню право появится спустя полгода регулярных платежей.

Мифы и правда

  • Миф: самозанятые не могут получать больничный
    Правда: с 2026 года это станет доступно при подключении к программе
  • Миф: проще копить только самостоятельно
    Правда: сочетание страхования и личных накоплений — оптимальное решение
  • Миф: сложно оформить взносы
    Правда: заявление и оплата доступны онлайн через "Госуслуги" и СФР

Три интересных факта

  1. В России уже более 14,6 млн самозанятых — это почти каждый десятый трудоспособный гражданин.
  2. В 2025 году добровольно пенсионные взносы заплатят около 527 тысяч человек, к 2028-му их число может вырасти до 1,5 млн.
  3. Новый формат больничных для самозанятых тестируют до 2029 года — есть шанс, что он станет постоянным.

Исторический контекст

До 2026 года самозанятые не имели права на официальные больничные — только самостоятельные накопления и личная ответственность. Новый эксперимент становится первым шагом к социальной защищённости этой категории и интеграции их в систему господдержки.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Брюква улучшила качество корнеплодов при плотной посадке — агрономы
Садоводство, цветоводство
Брюква улучшила качество корнеплодов при плотной посадке — агрономы
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Недвижимость
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — Malatec
Красота и стиль
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — Malatec
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Последние материалы
Джордж Клуни рассказал о реакции детей на свою известность
Сметанный крем с медом делает Медовик нежным
Нарколог Шуров рассказал, что звёзды нередко страдают зависимостями
Длительная изоляция вызывает депрессию у собак — ветеринар Смирнова
Музей Козла в Твери вошёл в список необычных музеев России — АТОР
Упражнения стоя ускоряют расход калорий после 45 лет — тренер Карен Энн Кэнхэм
Неправильное мытьё волос приводит к сухости и ломкости — данные стилистов Vogue
Православная церковь не отреагировала на разрушение храма в Газе — сведения ИППО
Взнос 3,84 процента даст право на больничный по данным экономистов
Николь Кидман впервые высказалась о тяжёлом разводе с Урбаном
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.