Самозанятые больше не остаются один на один с болезнью: новые правила обещают финансовую подушку

С 2026 года для самозанятых в России начинается важное нововведение: теперь они смогут не только формировать будущую пенсию, но и получать оплачиваемые больничные. Изменения станут серьёзным шагом к большей социальной защите одной из самых многочисленных групп на рынке труда.
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Лекарства
Что меняется для самозанятых
С 1 января 2026 года стартует трёхлетний эксперимент для тех, кто платит налог на профессиональный доход — это физлица и ИП на НПД. Теперь у самозанятых появится возможность подключиться к добровольному страхованию через Социальный фонд России и оформить право на больничный лист при временной нетрудоспособности, как у наёмных работников.
Периоды участия будут учитываться в страховом стаже, а выплата больничного станет доступной не только при болезни или травме, но и при уходе за больным ребёнком и в других жизненных ситуациях.
Почему добровольных взносов мало
Сегодня только каждый десятый самозанятый оформляет добровольные взносы на пенсию. Основные причины — удалённость перспективы (пенсия кажется далёкой), боязнь перемен в законах, нестабильный доход и сложности с пониманием системы. Немалую роль играет и психологический фактор: взносы порядка 50 тысяч рублей в год для многих кажутся слишком большими, особенно в начале деятельности.
Как это будет работать
Вступить в программу можно с 2026 по 2028 год, подав заявление до 30 сентября 2027 года.
Взнос составит 3,84% от выбранной страховой суммы (например, при доходе 35 000 ₽ - это 1 344 ₽ в месяц; при 50 000 ₽ - 1 920 ₽ в месяц).
Страховые суммы индексируются вместе с МРОТ, платить можно помесячно или за период до 12 месяцев вперёд.
Право на пособие возникает через 6 месяцев регулярных платежей: сначала выплата составляет 70% выбранной суммы, после года — 100%, далее в зависимости от общего страхового стажа (60/80/100%).
Если вы меняете сумму взноса, право на выплаты по новому уровню появится через 6 месяцев.
Минтруд ожидает, что за три года программой заинтересуются более 1 миллиона человек.
Пошаговое руководство для самозанятого
Оцените доход и личную финансовую подушку — выберите размер взноса без ущерба для бюджета.
Определите приоритет: нужен ли стаж и баллы или выгоднее копить параллельно на ИИС, в облигациях, БПИФ и других инструментах.
Оформите взносы через "Госуслуги" или сайт Социального фонда. Настройте напоминание о платеже раз в месяц или квартал.
Учтите будущие расходы на страховые взносы, если хотите получить право на больничный.
Контролируйте регулярность платежей, чтобы не потерять стаж и возможность выплат.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: отложить оформление взносов "на потом" Последствие: упущенное право на выплаты, отсутствие стажа Альтернатива: начать с минимального взноса, подключить автоплатёж
Ошибка: не разбираться в деталях программы Последствие: неправильный расчёт выплат, риски пропустить изменения Альтернатива: следить за новостями и условиями в личном кабинете СФР
Ошибка: игнорировать другие способы накоплений Последствие: зависимость только от государственной системы Альтернатива: комбинировать страхование с самостоятельным инвестированием
А что если доход нерегулярен или небольшой
Можно выбрать минимальный страховой взнос или периодически корректировать сумму, исходя из возможностей. Даже небольшой, но регулярный платёж позволит получать стаж, а в перспективе — рассчитывать на выплату больничного.
Плюсы и минусы новых правил
Плюсы
Минусы
Право на больничный и стаж
Необходима регулярность выплат
Официальное оформление
Дополнительная нагрузка на бюджет
Гибкость выбора суммы
Пока это эксперимент, возможны доработки
Возможность комбинировать с инвестициями
Не все риски страхуются
FAQ
Сколько нужно платить для права на больничный?
3,84% от выбранной страховой суммы, пример — 1 344 ₽ при 35 000 ₽ дохода.
Когда возникнет право на выплаты?
Через 6 месяцев непрерывных взносов.
Можно ли поменять размер взноса?
Да, но по новому уровню право появится спустя полгода регулярных платежей.
Мифы и правда
Миф: самозанятые не могут получать больничный Правда: с 2026 года это станет доступно при подключении к программе
Миф: проще копить только самостоятельно Правда: сочетание страхования и личных накоплений — оптимальное решение
Миф: сложно оформить взносы Правда: заявление и оплата доступны онлайн через "Госуслуги" и СФР
Три интересных факта
В России уже более 14,6 млн самозанятых — это почти каждый десятый трудоспособный гражданин.
В 2025 году добровольно пенсионные взносы заплатят около 527 тысяч человек, к 2028-му их число может вырасти до 1,5 млн.
Новый формат больничных для самозанятых тестируют до 2029 года — есть шанс, что он станет постоянным.
Исторический контекст
До 2026 года самозанятые не имели права на официальные больничные — только самостоятельные накопления и личная ответственность. Новый эксперимент становится первым шагом к социальной защищённости этой категории и интеграции их в систему господдержки.