Не платите лишнего за воду: узнайте, как снизить коммунальные расходы

Общедомовой счётчик воды защищает ваши финансы — инженер-физик Рыбальченко

Илья Рыбальченко, инженер-физик и автор учебника "Управление ЖКХ", подчёркивает важность установки общедомовых счётчиков воды практически в каждом многоквартирном доме.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ счетчик воды

В своем комментарии для MosTimes он объяснил причины такой необходимости и нюансы установки.

Присутствие общедомового прибора учёта

По словам эксперта, присутствие общедомового прибора учёта критически важно в многоэтажных зданиях, где регулярно проводится уборка общих территорий и полив зеленых насаждений. Кроме того, общедомовой счетчик обеспечивает возможность справедливого перерасчета платы за воду для тех жильцов, которые еще не установили индивидуальные счетчики, и позволяет экономить на коммунальных платежах.

Снижение платежей

Рыбальченко отметил, что общероссийская тенденция направлена на снижение платежей для тех, кто оплачивает воду по нормативу, за счёт использования показаний общедомовых приборов учета. Если общедомовой счётчик показывает расход воды значительно ниже нормативного потребления жильцов без индивидуальных счётчиков, то возможно произвести перерасчёт.

Важно четко различать общедомовой счетчик и прибор учёта на общедомовые нужды, подчеркнул Рыбальченко. Общедомовой счётчик фиксирует общий объём воды, потребляемый всем домом, в то время как счётчик на общедомовые нужды учитывает только воду, используемую для уборки и полива.

Установление счётчика на вводе воды в дом

Общедомовой счетчик устанавливается на вводе воды в дом. Он позволяет управляющей организации определить общий объём потребления воды домом и, соответственно, сумму, которую необходимо оплатить ресурсоснабжающей организации. Счётчики на общедомовые нужды, используемые для полива и уборки, фиксируют значительно меньший расход воды, но их наличие также необходимо.

В заключение эксперт предупредил, что отсутствие общедомового счетчика может привести к значительному увеличению платы за воду для жильцов из-за возможных перерасходов ресурса.