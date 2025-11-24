Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России выросло число случаев судебного возврата приобретенных у пенсионеров квартир
Фиолетовые и коричневые оттенки туши подчёркивают зелёные глаза — сообщает Elle
Банки давят на маркетплейсы через ЦБ, чтобы сохранить доходы — аналитик Беляев
Кошки садятся на ноутбук из-за тепла и запаха владельца
Свежий компост в ноябре губит корни растений и почву
Рост оборота наличных вызван перебоями интернета — экономист Лежава
Артефакт с изображением лица нашли в озере Ледница — учёные NCU
Добавление воды уменьшает концентрацию соли в пересоленном супе
Милонов призвал изолировать Диброва после скандального инцидента

ЦБ делает ставку: что будет с инфляцией в 2026 году

Достижение целевого показателя инфляции в 4% ожидается в 2026 году — Центробанк
Экономика

Алексей Заботкин, заместитель председателя Центрального Банка Российской Федерации, заявил на Альфа-саммите 2025, посвященном теме "Цифровизация в текущем макроконтексте", что регулятор надеется на достижение целевого показателя инфляции в 4% к 2026 году после периода повышенной инфляции, продолжавшегося около пяти лет. 

Стопки монет
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопки монет

Перспективы снижения ключевой ставки

По словам Заботкина, возвращение инфляции к установленному ориентиру позволит Банку России постепенно уменьшить ключевую ставку до более комфортных значений, которые будут существенно отличаться от тех, что наблюдались в последние два года. Он подчеркнул, что такое снижение произойдет с определённым временным периодом

Прогноз по инвестициям в основной капитал

Заботкин также отметил, что Центральный Банк не ожидает сокращения объёма инвестиций в основной капитал до конца текущего, 2025 года. Это заявление указывает на стабильность инвестиционной активности, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Экономика и бизнес
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Последние материалы
Турпоток увеличился в Дагестане по данным Ильи Уманского, главы РСТ
Иммерсивный спектакль "На Трубе": погружение в прошлое на грани реальности
Зимний спад спроса снизил ликвидность авто по данным аналитиков рынка
Танцы ускоряют расход калорий — Harvard Health Publishing
Рвота и диарея остаются ключевыми признаками отравления у кошек — Тимофеева
Медленная резка тупым ножом усиливает слезотечение глаз
Условия хранения лука, чеснока и капусты зимой — сведения агрономов
При покупке квартиры важно требовать справки из психдиспансера — адвокат Князев
Учёные обнаружили новую область в поясе Койпера — данные Принстона
Спрос на новостройки снизился на 38% — аналитики рынка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.