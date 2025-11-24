ЦБ делает ставку: что будет с инфляцией в 2026 году

Достижение целевого показателя инфляции в 4% ожидается в 2026 году — Центробанк

Алексей Заботкин, заместитель председателя Центрального Банка Российской Федерации, заявил на Альфа-саммите 2025, посвященном теме "Цифровизация в текущем макроконтексте", что регулятор надеется на достижение целевого показателя инфляции в 4% к 2026 году после периода повышенной инфляции, продолжавшегося около пяти лет.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

Перспективы снижения ключевой ставки

По словам Заботкина, возвращение инфляции к установленному ориентиру позволит Банку России постепенно уменьшить ключевую ставку до более комфортных значений, которые будут существенно отличаться от тех, что наблюдались в последние два года. Он подчеркнул, что такое снижение произойдет с определённым временным периодом

Прогноз по инвестициям в основной капитал

Заботкин также отметил, что Центральный Банк не ожидает сокращения объёма инвестиций в основной капитал до конца текущего, 2025 года. Это заявление указывает на стабильность инвестиционной активности, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пишет ТАСС.