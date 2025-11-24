Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошки садятся на ноутбук из-за тепла и запаха владельца
Свежий компост в ноябре губит корни растений и почву
Рост оборота наличных вызван перебоями интернета — экономист Лежава
Артефакт с изображением лица нашли в озере Ледница — учёные NCU
Добавление воды уменьшает концентрацию соли в пересоленном супе
Милонов призвал изолировать Диброва после скандального инцидента
Красная икра хранится до года в холодильнике — заявил глава Росрыболовства
Холод снижает эластичность мышц зимой по оценке тренеров
Микадо, волны и пучок: подбор стрижек по форме лица — сообщает Centrum

Цифровая торговля ускоряется, а банки жмут на тормоз: начинается битва за кошельки покупателей

Банки давят на маркетплейсы через ЦБ, чтобы сохранить доходы — аналитик Беляев
Экономика

Инициатива Центробанка ограничить возможность маркетплейсов устанавливать скидки в зависимости от способа оплаты связана не с заботой о рынке, а с нежеланием банков терять прибыль. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Банк России
Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила в Минэкономразвития письмо с предложением ограничить возможность маркетплейсов устанавливать скидки в зависимости от способа оплаты. По мнению главы ЦБ, продажа продуктов дочерних банков дает им нечестные преимущества перед другими участниками рынка.

По словам Беляева, банки видят в маркетплейсах серьезных конкурентов, поскольку все больше клиентов совершают покупки через онлайн-платформы, привлекаемые системой скидок и кэшбэков. Это приводит к сокращению доходов финансовых организаций от операций по картам, что вызывает стремление банков сохранить утраченные позиции административными мерами.

"Банки теряют сегмент, на котором зарабатывали, и стараются защитить его с помощью лоббистских инструментов, обращаясь к Центральному банку за поддержкой. Это не экономическая необходимость, а элемент корпоративной самообороны, направленный на сохранение привычных источников дохода", — пояснил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что ограничение финансовой активности маркетплейсов противоречит интересам потребителей, для которых онлайн-платформы стали более удобной и экономичной альтернативой. Он отметил, что развитие цифровой торговли является естественным этапом технологической эволюции экономики, а вмешательство банков в этот процесс фактически направлено на сдерживание прогресса и защиту устаревших бизнес-моделей.

"Это защита узковедомственных интересов банков, которая идет против интересов простых людей. Подобные меры фактически тормозят развитие цифровой экономики и препятствуют научно-техническому прогрессу. Фактически речь идет о попытке административно затормозить движение рынка в сторону цифровизации, что противоречит мировым трендам и здравому смыслу", — отметил он.

По мнению Беляева, инициатива вряд ли будет реализована, поскольку она противоречит принципам рыночной экономики и интересам потребителей. Эксперт считает, что подобные меры вызовут недовольство бизнеса и затормозят развитие цифровой торговли в стране.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Точка зрения
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Последние материалы
Турпоток увеличился в Дагестане по данным Ильи Уманского, главы РСТ
Иммерсивный спектакль "На Трубе": погружение в прошлое на грани реальности
Зимний спад спроса снизил ликвидность авто по данным аналитиков рынка
Танцы ускоряют расход калорий — Harvard Health Publishing
Рвота и диарея остаются ключевыми признаками отравления у кошек — Тимофеева
Медленная резка тупым ножом усиливает слезотечение глаз
Условия хранения лука, чеснока и капусты зимой — сведения агрономов
При покупке квартиры важно требовать справки из психдиспансера — адвокат Князев
Учёные обнаружили новую область в поясе Койпера — данные Принстона
Спрос на новостройки снизился на 38% — аналитики рынка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.