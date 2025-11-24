Цифровая торговля ускоряется, а банки жмут на тормоз: начинается битва за кошельки покупателей

Банки давят на маркетплейсы через ЦБ, чтобы сохранить доходы — аналитик Беляев

Инициатива Центробанка ограничить возможность маркетплейсов устанавливать скидки в зависимости от способа оплаты связана не с заботой о рынке, а с нежеланием банков терять прибыль. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила в Минэкономразвития письмо с предложением ограничить возможность маркетплейсов устанавливать скидки в зависимости от способа оплаты. По мнению главы ЦБ, продажа продуктов дочерних банков дает им нечестные преимущества перед другими участниками рынка.

По словам Беляева, банки видят в маркетплейсах серьезных конкурентов, поскольку все больше клиентов совершают покупки через онлайн-платформы, привлекаемые системой скидок и кэшбэков. Это приводит к сокращению доходов финансовых организаций от операций по картам, что вызывает стремление банков сохранить утраченные позиции административными мерами.

"Банки теряют сегмент, на котором зарабатывали, и стараются защитить его с помощью лоббистских инструментов, обращаясь к Центральному банку за поддержкой. Это не экономическая необходимость, а элемент корпоративной самообороны, направленный на сохранение привычных источников дохода", — пояснил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что ограничение финансовой активности маркетплейсов противоречит интересам потребителей, для которых онлайн-платформы стали более удобной и экономичной альтернативой. Он отметил, что развитие цифровой торговли является естественным этапом технологической эволюции экономики, а вмешательство банков в этот процесс фактически направлено на сдерживание прогресса и защиту устаревших бизнес-моделей.

"Это защита узковедомственных интересов банков, которая идет против интересов простых людей. Подобные меры фактически тормозят развитие цифровой экономики и препятствуют научно-техническому прогрессу. Фактически речь идет о попытке административно затормозить движение рынка в сторону цифровизации, что противоречит мировым трендам и здравому смыслу", — отметил он.

По мнению Беляева, инициатива вряд ли будет реализована, поскольку она противоречит принципам рыночной экономики и интересам потребителей. Эксперт считает, что подобные меры вызовут недовольство бизнеса и затормозят развитие цифровой торговли в стране.