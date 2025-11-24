Безнал отступает: почему наличные деньги возвращаются в кошельки россиян

Рост оборота наличных вызван перебоями интернета — экономист Лежава

Рост объема наличных в обороте связан не с экономическими сбоями, а с объективными факторами — от ограничений мобильного интернета до снижения доверия к безналичным расчетам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава.

Фото: pixabay.com by Maria_Domnina is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Ранее "Известия" со ссылкой на данные Центробанка сообщили, что объем наличных в обращении вырос на 659 млрд рублей за три месяца — в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По словам Лежавы, увеличение объема наличных не является признаком финансовой нестабильности. Экономист отметил, что этому способствуют технические и социальные факторы, в том числе перебои в мобильных сетях и желание граждан повысить личную финансовую безопасность.

"Рост наличных в обороте связан с объективными причинами. В условиях специальной военной операции из-за угроз воздушных налетов периодически глушится мобильный интернет, что осложняет проведение безналичных расчетов. Кроме того, люди стали понимать, что электронные платежи не столь безопасны: к их операциям могут проявить интерес контролирующие органы, задавая вопросы о происхождении и расходовании средств, поэтому многие предпочитают хранить часть денег в наличной форме", — пояснил Лежава.

Он добавил, что сам объем прироста не является значительным и укладывается в рамки обычных колебаний денежной массы. По его словам, при общем объеме наличных порядка 17 триллионов рублей рост на 659 миллиардов нельзя считать существенным изменением.