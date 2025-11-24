Горячие цифры октября: банки выдали кредитов больше обычного

Кредитная активность резко выросла — Центробанк

Согласно материалам Центробанка России, в октябре зафиксировано ускорение роста кредитования предприятий до 2,4%, тогда как в сентябре этот показатель составлял 0,4%.

Розничное кредитование также продемонстрировало рост — до 0,8% по сравнению с 0,5% в предыдущем месяце.

По информации Банка России, с начала текущего года кредитный портфель корпоративного сектора увеличился на 8,6%. Если сравнивать с октябрем прошлого года, то прирост составил 9,8%.

В то же время розничное кредитование с начала года выросло на 2%, однако в сопоставлении с октябрем 2024 года наблюдается снижение на 1,1%, сообщает ТАСС.