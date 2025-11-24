Купюры вернулись в кошельки россиян: летние события переписали финансовые привычки

В третьем квартале 2025 года наблюдалось значительное увеличение объёма наличных денежных средств в обороте российской экономики.
Согласно Центробанку России, прирост составил 659 миллиардов рублей.
Ключевым фактором, стимулировавшим рост спроса на наличные, стали периодические ограничения доступа к мобильному интернету, введённые летом текущего года. Правительство объяснило эти меры необходимостью обеспечения безопасности в связи с участившимися угрозами атак беспилотных летательных аппаратов, пишут Известия.
Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа компании "Финам", отметила, что отключения мобильной связи в ряде регионов страны побудили значительную часть населения создавать резервы наличных денег "на руках".
По информации Центробанка, текущий показатель почти в пять раз превосходит аналогичный результат за третий квартал 2024 года. Более ощутимые темпы роста объёма наличных денег в рассматриваемый период наблюдались лишь в 2022 году, когда повышенный спрос на них был обусловлен общей экономической неопределённостью.
