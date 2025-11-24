Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Улыбка квокки связана с расслаблением мышц после жевания
Кредитная активность резко выросла — Центробанк
Лену Ленину удивило богатырское здоровье Волочковой и Джигурды
Суэцкий рифт продолжает медленно растягиваться — данные геологов
Подтверждена бюджетность национальной кухни Малайзии — АТОР
Творог средней жирности даёт плотную текстуру запеканке по оценке кондитеров
Закрытые радиаторы снижают эффективность обогрева — инженер Петров
Ледяные кристаллы повреждают клетки растений при заморозке — микробиологи
Групповые тренировки требуют предварительной подготовки — тренера

Цена вопроса: как отмена скидок на маркетплейсах ударит по кошельку россиян

Отмена скидок на интернет-площадках может ударить по кошельку россиян — депутаты
1:12
Экономика

Возможная отмена акций на маркетплейсах беспокоит законодателей из-за её последствий для малообеспеченных граждан.

Покупки в интернете
Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупки в интернете

Запросы в министерства

Ярослав Нилов, глава комитета по труду, обратился в Министерство промышленности и торговли, а также в Министерство экономического развития с официальным запросом. Он просит оценить потенциальное влияние отмены акционных предложений на интернет-площадках на увеличение стоимости товаров. Об этом сообщают Известия.

Депутат подчеркнул, что популярность онлайн-магазинов среди населения объясняется комфортом покупок и более привлекательными ценами, особенно на товары повседневного спроса. 

Масштаб проблемы

Яна Лантратова, возглавляющая комитет по развитию гражданского общества, подчеркнула масштаб проблемы, затронутой обсуждением скидок. Она отметила, что вопрос касается интересов десятков миллионов россиян, особенно тех, кто проживает в отдалённых районах, где отсутствуют традиционные магазины и банковские услуги, что делает онлайн-платформы единственным способом приобретения необходимых товаров.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
