Цена вопроса: как отмена скидок на маркетплейсах ударит по кошельку россиян

Отмена скидок на интернет-площадках может ударить по кошельку россиян — депутаты

Возможная отмена акций на маркетплейсах беспокоит законодателей из-за её последствий для малообеспеченных граждан.

Запросы в министерства

Ярослав Нилов, глава комитета по труду, обратился в Министерство промышленности и торговли, а также в Министерство экономического развития с официальным запросом. Он просит оценить потенциальное влияние отмены акционных предложений на интернет-площадках на увеличение стоимости товаров. Об этом сообщают Известия.

Депутат подчеркнул, что популярность онлайн-магазинов среди населения объясняется комфортом покупок и более привлекательными ценами, особенно на товары повседневного спроса.

Масштаб проблемы

Яна Лантратова, возглавляющая комитет по развитию гражданского общества, подчеркнула масштаб проблемы, затронутой обсуждением скидок. Она отметила, что вопрос касается интересов десятков миллионов россиян, особенно тех, кто проживает в отдалённых районах, где отсутствуют традиционные магазины и банковские услуги, что делает онлайн-платформы единственным способом приобретения необходимых товаров.