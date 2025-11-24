Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автобан, который изменит ландшафт России: когда ждать

Обход Адлера обойдётся почти в 128 млрд — "Автодор"
1:59
Экономика

Государственная компания "Автодор" получила одобрение на реализацию третьего этапа проекта новой трассы Джубга — Сочи.

Автомобильная трасса
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey emcomeau, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная трасса

Увеличение стоимости строительства обхода Адлера

В "Автодоре" подтвердили, что общий бюджет проекта "Обход Адлера" теперь составляет 127,9 млрд рублей. В настоящее время в районе села Высокое Адлерского района идет подготовка к установке тоннелепроходческих комплексов.

Стоит отметить, что в 2023 году на Форуме дорожных инициатив в Сочи глава "Автодора" Вячеслав Петушенко озвучивал сумму в 73,5 млрд рублей в качестве предполагаемой стоимости строительства обхода Адлера.

Новая трасса Джубга-Сочи и ее перспективы

Трасса Джубга-Сочи задумывается как альтернативный маршрут существующей федеральной трассе А-147. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать схему финансирования и обеспечить проектирование данной дороги в 2024 году, определив оптимальный маршрут.

Протяженность новой трассы составит около 130 км. По оценкам вице-премьера Марата Хуснуллина, реализация проекта способна увеличить ВВП на 2,2 трлн рублей. Обход Адлера является начальным этапом этого масштабного строительства, ввод его в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

В ноябре 2025 года "Автодор" получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на третий, заключительный этап строительства обхода Адлера, который является частью проекта новой трассы Джубга — Сочи. Начало работ по третьему этапу запланировано на вторую половину 2026 года, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
