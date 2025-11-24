Слияние гигантов: Daily Mail поглощает The Telegraph за $650 миллионов

The Telegraph выкупают за полмиллиарда фунтов стерлингов — CNN

Компания DMGT, издатель Daily Mail, объявила о намерении приобрести конкурирующую газету The Telegraph за 500 миллионов фунтов стерлингов (650 миллионов долларов).

Подписание договора

Ожидается, что эта сделка объединит два крупных британских издания и укрепит позиции DMGT как влиятельной правой медиагруппы в стране.

Предыстория: провал сделки с RedBird Capital Partners

Это приобретение стало возможным после того, как американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners отказалась от своей попытки купить The Telegraph, пишет CNN.

В 2023 году RedBird совместно с IMI приобрела Telegraph Media Group, но правительство Великобритании заблокировало сделку из-за опасений по поводу иностранных инвестиций в СМИ.

RedBird попыталась получить одобрение правительства с пересмотренной структурой, где IMI, поддерживаемая Абу-Даби, выступала бы миноритарным инвестором, но безуспешно.

Причины отказа RedBird и условия сделки с DMGT

По информации Reuters, процесс получения разрешений от регулирующих органов затянулся, что поставило под сомнение сроки и целесообразность приобретения RedBird.

Кроме того, внутреннее сопротивление внутри The Telegraph также способствовало отказу от сделки.

Financial Times сообщила, что цена сделки с DMGT была установлена на уровне около 500 миллионов фунтов стерлингов, чтобы компенсировать затраты консорциума RedBird.

DMGT заявила, что стороны перешли к эксклюзивным переговорам для завершения условий сделки и подготовки документов для регулирующих органов. Компания также подчеркнула, что сделка будет соответствовать требованиям контроля за иностранным влиянием, поскольку в структуре финансирования отсутствуют иностранные государственные инвестиции.