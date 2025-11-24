Удобрения рвут шаблоны: Россия наращивает экспорт удобрений в Африку

Согласно информации от Министерства сельского хозяйства РФ, за первые десять месяцев 2025 года экспорт удобрений из России в африканские страны продемонстрировал значительный подъём, увеличившись на 31,3%.
В период с января по октябрь было отправлено 2,1 млн тонн удобрений на общую сумму 726,8 млн долларов.
Ключевую позицию в структуре экспорта занимают комплексные удобрения, составляющие 56,3% от общего объёма. Также значительную долю занимают азотные (33,4%) и калийные (10,3%) удобрения.
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин сообщил на конференции по продовольственной безопасности, что товарооборот продукцией агропромышленного комплекса между Россией и африканскими странами в 2024 году увеличился на 18%, достигнув 9,5 млрд долларов. Эта цифра включает в себя как продовольствие, так и удобрения.
Разин отметил, что в 2024 году поставки российских удобрений в Африку выросли на 83%, составив 2,5 млн тонн. Основными видами поставляемых удобрений являются комплексные, азотные и калийные. Наиболее динамично растущей категорией являются комплексные удобрения, объемы поставок которых увеличились на 64% по сравнению с 2023 годом.
