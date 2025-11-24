Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Удобрения рвут шаблоны: Россия наращивает экспорт удобрений в Африку

Экспорт удобрений из России в страны Африки увеличился — Минсельхоз РФ
1:55
Экономика

Согласно информации от Министерства сельского хозяйства РФ, за первые десять месяцев 2025 года экспорт удобрений из России в африканские страны продемонстрировал значительный подъём, увеличившись на 31,3%. 

Руки с гранулированным удобрением
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Руки с гранулированным удобрением

В период с января по октябрь было отправлено 2,1 млн тонн удобрений на общую сумму 726,8 млн долларов.

Структура экспортных поставок

Ключевую позицию в структуре экспорта занимают комплексные удобрения, составляющие 56,3% от общего объёма. Также значительную долю занимают азотные (33,4%) и калийные (10,3%) удобрения.

Российско-африканское сотрудничество в АПК

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин сообщил на конференции по продовольственной безопасности, что товарооборот продукцией агропромышленного комплекса между Россией и африканскими странами в 2024 году увеличился на 18%, достигнув 9,5 млрд долларов. Эта цифра включает в себя как продовольствие, так и удобрения.

Динамика поставок удобрений в 2024 году

Разин отметил, что в 2024 году поставки российских удобрений в Африку выросли на 83%, составив 2,5 млн тонн. Основными видами поставляемых удобрений являются комплексные, азотные и калийные. Наиболее динамично растущей категорией являются комплексные удобрения, объемы поставок которых увеличились на 64% по сравнению с 2023 годом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
