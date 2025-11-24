Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Люся Чеботина сообщила, что спит в обнимку с любимой собакой
Простую версию салата из свёклы и капусты показала автор brandin.cz
Высокоинтенсивные упражнения увеличивают риск перегрузки суставов — ортопеды
Собаки определяют время по снижению запаха хозяина — исследователи
Цельнозерновая паста увеличивает насыщение у спортсменов по оценке диетологов
Регина Тодоренко начала терять свой родительский авторитет
Во Вьетнаме мощные наводнения унесли жизни десятков людей — климатологи
Секрет теста для тонких блинов, которые не рвутся и не прилипают, рассказали кулинары
Женщина ждала госпитализации 64 часа в коридоре больницы — 20 Minutes

Металлическая мечта: как Россия обеспечит робототехнику всем необходимым к 2030 году

Россия готова к девятикратному росту парка промышленных роботов — исследователи
2:00
Экономика

Согласно совместному анализу экспертов Kept и Ассоциации редких и редкоземельных металлов, Россия имеет все возможности полностью удовлетворить нужды отечественной робототехнической промышленности в редкоземельных металлах (РЗМ) к 2030 году.

робот в производстве
Фото: Mos.ru by Фото: Владимир Охрименко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
робот в производстве

Прогнозируемый объём потребности составит 61,5 тонны.

Амбициозные цели роботизации

Для достижения поставленной правительством цели — вхождения в топ-25 стран мира по плотности роботизации — необходимо увеличить количество роботов на 10 000 работников до 194 единиц к 2030 году. Это подразумевает более чем девятикратный рост парка промышленных роботов — с нынешних 12,8 тыс. до 123 тыс. штук.

Расчёт потребности в РЗМ

Исследователи оценили потребность в РЗМ, взяв за основу популярную модель промышленного робота грузоподъемностью до 16 кг. В среднем такое устройство содержит около 0,5 кг чистых РЗМ. Таким образом, для достижения целевых показателей роботизации к 2030 году потребуется суммарно 61,5 тонны РЗМ.

Производственные мощности

В исследовании отмечается, что, например, Соликамский магниевый завод ежегодно производит 2,5 тыс. тонн оксидов РЗМ, из которых получают 350 тонн РЗМ, пригодных для производства магнитов. Этого объема достаточно не только для нужд отечественной робототехники, но и для других ключевых промышленных секторов. Производимые объемы значительно превосходят прогнозируемые 61,5 тонны, требуемые для реализации целей роботизации, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Коралловые рифы теряют устойчивые зоны обитания — специалисты Global Change
Наука и техника
Коралловые рифы теряют устойчивые зоны обитания — специалисты Global Change
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Точка зрения
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Гости из космоса пришли без предупреждения: осколок пробил крышу и вынес тайну миллиардов лет
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Последние материалы
Регина Тодоренко начала терять свой родительский авторитет
Во Вьетнаме мощные наводнения унесли жизни десятков людей — климатологи
Секрет теста для тонких блинов, которые не рвутся и не прилипают, рассказали кулинары
Женщина ждала госпитализации 64 часа в коридоре больницы — 20 Minutes
Озонирование снижает количество насекомых на даче
Россия готова к девятикратному росту парка промышленных роботов — исследователи
Нашатырный спирт ускоряет рост рассады и защищает от заболеваний — садовод Перунова
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
На Бали проверяют хостел после гибели китайского туриста — специалисты
Неподходящие по возрасту спреи вызывают осложнения у детей — Иван Лесков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.