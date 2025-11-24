Металлическая мечта: как Россия обеспечит робототехнику всем необходимым к 2030 году

Россия готова к девятикратному росту парка промышленных роботов — исследователи

Согласно совместному анализу экспертов Kept и Ассоциации редких и редкоземельных металлов, Россия имеет все возможности полностью удовлетворить нужды отечественной робототехнической промышленности в редкоземельных металлах (РЗМ) к 2030 году.

Фото: Mos.ru by Фото: Владимир Охрименко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ робот в производстве

Прогнозируемый объём потребности составит 61,5 тонны.

Амбициозные цели роботизации

Для достижения поставленной правительством цели — вхождения в топ-25 стран мира по плотности роботизации — необходимо увеличить количество роботов на 10 000 работников до 194 единиц к 2030 году. Это подразумевает более чем девятикратный рост парка промышленных роботов — с нынешних 12,8 тыс. до 123 тыс. штук.

Расчёт потребности в РЗМ

Исследователи оценили потребность в РЗМ, взяв за основу популярную модель промышленного робота грузоподъемностью до 16 кг. В среднем такое устройство содержит около 0,5 кг чистых РЗМ. Таким образом, для достижения целевых показателей роботизации к 2030 году потребуется суммарно 61,5 тонны РЗМ.

Производственные мощности

В исследовании отмечается, что, например, Соликамский магниевый завод ежегодно производит 2,5 тыс. тонн оксидов РЗМ, из которых получают 350 тонн РЗМ, пригодных для производства магнитов. Этого объема достаточно не только для нужд отечественной робототехники, но и для других ключевых промышленных секторов. Производимые объемы значительно превосходят прогнозируемые 61,5 тонны, требуемые для реализации целей роботизации, пишет ТАСС.