Три цены: почему мясо лемуров на Мадагаскаре дороже говядины

Мясо лемуров из-за прихоти богатых стало деликатесом на Мадагаскаре — NYT

На Мадагаскаре наблюдается тревожное падение численности лемуров, причиной чему является кулинарная тенденция среди богатых островитян.

Местные жители верят, что мясо лемуров, чей рацион состоит преимущественно из фруктов, обладает уникальными вкусовыми качествами и "экологической чистотой", приписывая ему также и целебные свойства, пишет NYT.

Браконьерство и статусное потребление

Несмотря на запрет охоты на лемуров, введённый более шести десятилетий назад, эта практика остаётся распространённой. Специалисты подчёркивают, что мясо лемура, цена которого втрое превышает стоимость говядины, стало своеобразным символом престижа и материального благополучия.

Необходимость комплексных мер

Эксперты утверждают, что для сохранения популяции лемуров необходимы скоординированные усилия как на национальном, так и на международном уровнях.

Мадагаскар — уникальное место обитания лемуров, где они встречаются в естественной среде. Остров выделяется богатым биоразнообразием, но при этом является одним из самых экономически неблагополучных регионов мира.