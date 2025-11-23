Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удобрение из апельсиновой корки улучшает рост комнатных растений
Канье Уэст заявил о сожалении из-за развода с Ким Кардашьян
Фильм "Авиатор" вышел менее глубоким, чем роман Водолазкина
Долинная лихорадка всё чаще диагностируется в Калифорнии — специалисты
Языковые модели помогают шеф-поварам создавать новые блюда — программист Березин
Карпин отказался от неустойки при уходе из "Динамо", по данным Sport24
В Крыму впервые выявлена цикадка как новый вредитель — Александр Губин
Медленное томление делает бульон насыщенным сообщил — Madeleinekitchen
Закрытый картоном радиатор ускорил рост температуры зимой — автоэксперты

Держать кошелёк наготове: в каких регионах ждать подорожания жилья

В регионах ожидается рост стоимости 1 кв. метра жилья — Минстрой РФ
Экономика

Согласно предварительным данным из проекта приказа Минстроя РФ, в первом квартале 2026 года ожидается увеличение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в Башкирии до 116 212 рублей. 

жилье
Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
жилье

Это на 0,45% превышает текущую цену, действующую в четвёртом квартале 2025 года, которая составляет 115 686 рублей за "квадрат".

Динамика роста цен в годовом исчислении

Если сравнивать с первым кварталом 2025 года, когда норматив для региона был установлен на уровне 110 658 рублей, прогнозируется годовой рост в размере 5%.

Установление нормативов стоимости жилья

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ ежеквартально определяет среднюю рыночную стоимость жилья в различных регионах страны. Общероссийский норматив стоимости квадратного метра утверждается ведомством раз в полгода. Предлагаемый Минстроем норматив для первого полугодия 2026 года составляет 116 427 рублей, что на 2,4% больше, чем во втором полугодии 2025 года.

Региональные различия в Приволжском федеральном округе

В Приволжском федеральном округе в первом квартале 2026 года самые высокие средние рыночные цены на жилье будут зафиксированы в Республике Татарстан (153 146 руб.), Пермском крае (133 727 руб.) и Нижегородской области (131 787 руб.). Самые низкие показатели, по предварительным данным, будут в Мордовии (86 518 руб.), Пензенской (88 994 руб.) и Оренбургской областях (89 815 руб.).

Методология определения нормативов

Минстрой устанавливает нормативы на основе анализа данных, предоставляемых Росстатом, об уровне цен на рынке недвижимости. Данный показатель используется органами власти для расчета величины социальных выплат, предоставляемых льготным категориям граждан на приобретение или строительство жилья с привлечением бюджетных средств, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Новости спорта
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Недвижимость
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Военные новости
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Популярное
Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом

Учёные обнаружили редкое явление — два гигантских вихря, связанных подводной трубкой. Объясняем, как формируются модоны и чем они важны для науки.

Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Последние материалы
Языковые модели помогают шеф-поварам создавать новые блюда — программист Березин
Карпин отказался от неустойки при уходе из "Динамо", по данным Sport24
В Крыму впервые выявлена цикадка как новый вредитель — Александр Губин
Медленное томление делает бульон насыщенным сообщил — Madeleinekitchen
Закрытый картоном радиатор ускорил рост температуры зимой — автоэксперты
Влияние быстрой потери веса на упругость кожи объяснили дерматологи — vogue.cz
Смородская назвала Карпина подходящим тренером для "Спартака"
В регионах ожидается рост стоимости 1 кв. метра жилья — Минстрой РФ
Растения оживляют пространство и создают ощущение уюта — флорист Петрова
VAR инициировал пересмотр момента в дерби "Спартак" – ЦСКА — Тимур Журавель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.