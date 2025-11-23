Держать кошелёк наготове: в каких регионах ждать подорожания жилья

В регионах ожидается рост стоимости 1 кв. метра жилья — Минстрой РФ

Согласно предварительным данным из проекта приказа Минстроя РФ, в первом квартале 2026 года ожидается увеличение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в Башкирии до 116 212 рублей.

Это на 0,45% превышает текущую цену, действующую в четвёртом квартале 2025 года, которая составляет 115 686 рублей за "квадрат".

Динамика роста цен в годовом исчислении

Если сравнивать с первым кварталом 2025 года, когда норматив для региона был установлен на уровне 110 658 рублей, прогнозируется годовой рост в размере 5%.

Установление нормативов стоимости жилья

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ ежеквартально определяет среднюю рыночную стоимость жилья в различных регионах страны. Общероссийский норматив стоимости квадратного метра утверждается ведомством раз в полгода. Предлагаемый Минстроем норматив для первого полугодия 2026 года составляет 116 427 рублей, что на 2,4% больше, чем во втором полугодии 2025 года.

Региональные различия в Приволжском федеральном округе

В Приволжском федеральном округе в первом квартале 2026 года самые высокие средние рыночные цены на жилье будут зафиксированы в Республике Татарстан (153 146 руб.), Пермском крае (133 727 руб.) и Нижегородской области (131 787 руб.). Самые низкие показатели, по предварительным данным, будут в Мордовии (86 518 руб.), Пензенской (88 994 руб.) и Оренбургской областях (89 815 руб.).

Методология определения нормативов

Минстрой устанавливает нормативы на основе анализа данных, предоставляемых Росстатом, об уровне цен на рынке недвижимости. Данный показатель используется органами власти для расчета величины социальных выплат, предоставляемых льготным категориям граждан на приобретение или строительство жилья с привлечением бюджетных средств, пишет РБК.