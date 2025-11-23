Британский рай для богатых закрыт: почему миллиардеры бегут из страны

Лакшми Миттал, основатель и председатель правления ArcelorMittal, больше не проживает в Великобритании.
По данным Times, причиной стали изменения в налоговом законодательстве, нацеленные на состоятельных граждан. Инсайдеры сообщают, что Миттал стал одним из многих миллиардеров, покинувших страну после введения новых правил.
Как пишет Times, Миттал теперь проживает в Швейцарии и планирует проводить значительную часть своего времени в ОАЭ. Источник, близкий к бизнесмену, подчеркнул, что основная проблема для Миттала заключается не в налогах на доходы, а в высоких налогах на наследство в Великобритании, достигающих 40%.
Согласно публикации, в 2025 году состояние Лакшми Миттала оценивается примерно в 20,1 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что более половины миллионеров могут покинуть страну, если правительство продолжит внедрять новые налоги на богатство.
В апреле министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз отменила специальные налоговые условия для нерезидентов, которые позволяли богатым иностранцам избегать налогообложения доходов, полученных за границей, в Великобритании.
