Драгоценный пьедестал: кто обошёл Россию в золотой гонке

Вот пятёрка стран, которые имеют самые большие резервы золота — WGC
Экономика

Согласно информации, предоставленной WGC, Россия удерживает пятую позицию в мировом рейтинге стран по величине золотых запасов. Первые четыре места занимают Соединённые Штаты Америки, Германия, Италия и Франция.

Слиток золота
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слиток золота

Распределение лидерства

В первой четвёрке стран наблюдается тенденция увеличения отрыва лидера от последующих позиций. Разница между золотыми резервами Италии и Франции незначительна и составляет около 15 тонн. В то же время Франция существенно отстаёт от Германии — приблизительно на 900 тонн. Лидерство США неоспоримо: страна владеет более чем 8100 тонн золота, что составляет почти четверть мировых запасов.

Позиции России и оценка резервов

По состоянию на сентябрь 2025 года, золотой запас России, по данным Центрального Банка на 1 ноября, составляет 74,8 млн тройских унций, что эквивалентно 2326,54 тоннам. Несмотря на стабильность физического объёма золота в резервах в последние годы, Россия сохраняет превосходство над Индией и Китаем, сообщает РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
