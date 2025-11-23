Драгоценный пьедестал: кто обошёл Россию в золотой гонке

Согласно информации, предоставленной WGC, Россия удерживает пятую позицию в мировом рейтинге стран по величине золотых запасов. Первые четыре места занимают Соединённые Штаты Америки, Германия, Италия и Франция.
В первой четвёрке стран наблюдается тенденция увеличения отрыва лидера от последующих позиций. Разница между золотыми резервами Италии и Франции незначительна и составляет около 15 тонн. В то же время Франция существенно отстаёт от Германии — приблизительно на 900 тонн. Лидерство США неоспоримо: страна владеет более чем 8100 тонн золота, что составляет почти четверть мировых запасов.
По состоянию на сентябрь 2025 года, золотой запас России, по данным Центрального Банка на 1 ноября, составляет 74,8 млн тройских унций, что эквивалентно 2326,54 тоннам. Несмотря на стабильность физического объёма золота в резервах в последние годы, Россия сохраняет превосходство над Индией и Китаем, сообщает РБК.
Учёные обнаружили редкое явление — два гигантских вихря, связанных подводной трубкой. Объясняем, как формируются модоны и чем они важны для науки.