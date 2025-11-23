Драгоценный свидетель трагедии: золотые часы с Титаника ушли с молотка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Золотые карманные часы с "Титаника" продали за 1,78 млн фунтов — Metro
Экономика

Золотые карманные часы, остановившиеся в момент, когда "Титаник" затонул в Атлантическом океане, были проданы за рекордные 1,78 миллиона фунтов стерлингов. Эти часы остановились в 2:20 утра 14 апреля 1912 года, когда корабль погрузился в пучину.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
 Хроника катастрофы

Менее чем за три часа до этого "непотопляемый" корабль столкнулся с огромным айсбергом на пути в Нью-Йорк из Саутгемптона. Общее число жертв этой трагедии неизвестно, но оно превышает 1500 человек, среди них была богатая пожилая пара — Исидор Штраус и его жена Ида, путешествовавшие первым классом.

Тело Исидора Штрауса, совладельца универмага Macy's, было найдено через несколько дней после катастрофы вместе с часами, которые были возвращены его семье. Тело его жены так и не нашли, но считается, что она отказалась от места в спасательной шлюпке №8, чтобы остаться с супругом.

Как рассказала Джессика Штраус, праправнучка Исидора и Иды, им было за 60, они прожили вместе много лет, и у них остались дети. 

Аукцион Henry Aldridge and Son Auctioneers

Карманные часы Jules Jurgensen из 18-каратного золота теперь стали самым ценным экспонатом, связанным с "Титаником", из когда-либо проданных.

Они были проданы на аукционе Henry Aldridge and Son Auctioneers в Девайзесе (графство Уилтшир, Англия).

Часы были подарком Иды на 43-й день рождения Исидора и передавались из поколения в поколение в семье Штраус, сообщает Metro.

