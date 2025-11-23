Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не урожай, а проклятье? Почему кардамон стал самой дорогой пряностью

Цены на кардамон взлетели на 70% — BBC News
2:33
Экономика

Кардамон, известный своим насыщенным вкусом, требует тщательного ухода.

Семена
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Семена

"Люди часто думают, что кардамон — это прибыльная культура. Но это также самая сложная в выращивании культура", — говорит Стэнли Потан, который уже десятилетиями занимается его выращиванием в штате Керала на юге Индии.

"Прошлым летом мы потеряли значительную часть урожая из-за невыносимой жары", —добавляет он.

 Цены на кардамон

Из-за неурожая в прошлом году цены на кардамон возросли на 70% и составили 1178 рупий (около 13 долларов США) за килограмм. Кардамон всегда был дорогой специей, занимая третье место по стоимости после шафрана и ванили.

Стремление увеличить производство

Фермеры хотели бы увеличить объёмы производства, но это непросто.

"Одно неудачное лето или неожиданный дождь могут свести на нет все усилия. Такова суровая реальность выращивания кардамона", — отмечает г-н Потан.

Поддержка научных институтов

Индийский научно-исследовательский институт кардамона (ICRI) помогает фермерам в улучшении качества урожая и борьбе с вредителями.

"Мы предоставляем технологии, которые помогают фермерам отслеживать состояние почвы и получать рекомендации", — говорит доктор А. Б. Рима, директор института.

Современные технологии в сельском хозяйстве

Теперь технологии стали важным инструментом для производителей кардамона. Фермеры могут проверять состояние почвы с помощью приложений и отслеживать уровень влажности. Это значительно облегчает их работу, пишет BBC News.

Работа над новыми сортами

Учёные ищут более устойчивые сорта кардамона.

"Мы занимаемся выведением сортов, устойчивых к заболеваниям и вредителям", — говорит Прити Четти из сельскохозяйственного университета Кералы.

Они уже добились прорыва: выведен сорт, который может расти в условиях засухи.

 Сушка стручков после сбора урожая

Сушка стручков кардамона — ключевой процесс. Традиционно крупные фермы могли установить свои сушилки, но мелким фермерам часто приходилось обращаться за помощью, что сказывалось на качестве продукции.

Анну Санни, основательница социального предприятия Graamya, помогает мелким фермерам в Керале улучшать процесс сушки и повышать качество товаров.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
