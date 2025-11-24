Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кукурузный крахмал помогает сделать куриные крылья хрустящими
Перспективу Романова в "Спартаке" назвал неплохим вариантом Кержаков
Влияние фехтования и тенниса на развитие тактики подтверждено тренерами
Клетки кита сохраняют защиту от раковых мутаций — морские биологи
Фланелевая рубашка вернулась в базовые вещи сезона — Vogue
Жир и волосы являются основной причиной бытовых засоров — Thespruce
Защиту от импульсивных покупок описал психолог Вереургин
Грязные стёкла скрыли автомобиль в слепой зоне по словам инженера Михаила Орехова
Уход за пуансеттией: полив после подсушки грунта — Malatec

Праздничные блюда превращаются в квест: чем ближе Новый год, тем выше ставки

Стоимость продуктов к Новому году вырастет на 15% — экономист Никита Масленников
5:06
Экономика

Праздничные приготовления всегда сопровождаются хлопотами, а в последние годы — ещё и внимательным подсчётом расходов. Цены на продукты в декабре традиционно растут, и россияне уже привыкли, что новогодняя корзина обходится ощутимее, чем обычные покупки. В 2025-м эта тенденция повторяется: эксперты прогнозируют заметное подорожание, связанное как с сезонным спросом, так и с изменениями в налоговой политике.

Супермаркет
Фото: www.freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under Free More info
Супермаркет

Почему новогодние продукты дорожают быстрее обычных

Перед Новым годом многие закупают еду заранее: мясо, рыбу, овощи, десерты, напитки, ингредиенты для салатов. Магазины фиксируют рост спроса, и именно в этот период производители чаще всего корректируют оптовые цены. Ситуацию усиливает предстоящее изменение налоговой нагрузки, из-за которого компании стремятся выровнять будущие расходы заранее.

"Это хорошо видно по индексу цен производителей: если в сентябре рост составлял 0,5%, то в октябре он ускорился до 0,9%", — подчеркнул экономист Никита Масленников.

Ключевой фактор — инфляционные ожидания. Бизнес ожидает, что в ближайшие месяцы стоимость сырья, логистики и услуг продолжит расти. Поэтому повышение на 10-15% к декабрю выглядит для экспертов прогнозируемым сценарием.

Как меняются цены в разных категориях

Некоторые продукты дорожают сильнее других. Это связано не только с сезонностью, но и с особенностями хранения, логистики и спроса. Отдельные товары, такие как игристое вино, могут оставаться в привычном ценовом диапазоне — отрасль развивается активно, и производители удерживают стоимость за счёт конкуренции.

Сравнение товаров по динамике роста

Категория Оценка роста Причины
Мясо и птица Заметный рост Логистика и закупочные цены
Сыры, молочная продукция Умеренная динамика Сезонный спрос
Сладости и десерты Высокий рост Пик продаж в декабре
Напитки, игристое вино Небольшой рост Конкурентный рынок
Фрукты и овощи Нестабильно Зависимость от сезона и поставок

Как сэкономить на праздничных покупках

Повысившиеся цены не означают, что праздники обязательно станут дорогими. При грамотном подходе часть расходов можно сократить без ущерба для качества новогоднего стола. Многие используют мобильные приложения, сравнение цен и бонусные программы. Эффективнее всего работает сочетание нескольких подходов.

Как сократить расходы на покупку новогодних продуктов

  1. Использовать приложения с историей цен. Они позволяют отслеживать реальные колебания стоимости и избегать ложных скидок.

  2. Покупать товары длительного хранения заранее. Масло, напитки, шоколад, специи и бакалею выгодно брать в ноябре.

  3. Планировать меню до похода в магазин. Чёткий список снижает вероятность импульсивных покупок.

  4. Следить за акциями в разных сетях. Фрукты, мясо и сладости могут сильно различаться в цене от магазина к магазину.

  5. Готовить часть блюд самостоятельно. Домашние соусы и десерты обходятся дешевле покупных и не требуют дорогого оборудования — достаточно блендера или кухонного комбайна.

А что если цены продолжат расти

Рост возможен — ближе к Новому году магазины учитывают увеличенные затраты на логистику, хранение и доставку. Но есть категории, которые обычно дорожают минимально: локальные продукты, сезонные овощи, части ассортимента частных производителей. Часто выгоднее выбирать местные бренды, особенно в сегменте молочной продукции, мясных деликатесов и выпечки.

FAQ

Как выбрать игристое вино к празднику?
Главные критерии — способ производства, страна происхождения и дата розлива. Классический метод обычно дороже, но отличается качеством.

Что лучше купить заранее?
Длительно хранящиеся продукты: бакалею, специи, масло, напитки, сладости.

Насколько подорожает новогодний стол?
По прогнозам, на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Итог зависит от выбранного меню.

Мифы и правда

Миф: выгоднее ждать предпраздничных скидок.
Правда: реальные акции бывают раньше, а ближе к праздникам цены часто растут.

Миф: отечественные продукты всегда дешевле.
Правда: стоимость зависит от качества сырья и условий хранения, а не от страны производства.

Миф: маркетплейсы дают самую низкую цену.
Правда: иногда сетевые магазины предлагают выгоднее, особенно на акции выходного дня.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Недвижимость
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Новости спорта
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров После предложения Трампа Европа откладывает конфискацию активов ЦБ РФ Любовь Степушова Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках Дарья Асламова
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Корнеплод из прошлого: забытая культура возвращает место на грядках следующей весной
Корнеплод из прошлого: забытая культура возвращает место на грядках следующей весной
Последние материалы
Жир и волосы являются основной причиной бытовых засоров — Thespruce
Защиту от импульсивных покупок описал психолог Вереургин
Грязные стёкла скрыли автомобиль в слепой зоне по словам инженера Михаила Орехова
Уход за пуансеттией: полив после подсушки грунта — Malatec
Кофе лучше употреблять только в утренние часы — диетолог Поляков
Задержание 95 нарушителей на матче "Спартак" — ЦСКА подтвердило МВД
Епифанцев предпочёл сниматься в сериалах ради денег — кинокритик Шпагин
Реальные поставки энергоресурсов США в ЕС меньше заявленных — RonhEnergy
США использовали макеты систем С-300 в рамках новых учений — MWM
Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.