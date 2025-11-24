Праздничные блюда превращаются в квест: чем ближе Новый год, тем выше ставки

Стоимость продуктов к Новому году вырастет на 15% — экономист Никита Масленников

Праздничные приготовления всегда сопровождаются хлопотами, а в последние годы — ещё и внимательным подсчётом расходов. Цены на продукты в декабре традиционно растут, и россияне уже привыкли, что новогодняя корзина обходится ощутимее, чем обычные покупки. В 2025-м эта тенденция повторяется: эксперты прогнозируют заметное подорожание, связанное как с сезонным спросом, так и с изменениями в налоговой политике.

Супермаркет

Почему новогодние продукты дорожают быстрее обычных

Перед Новым годом многие закупают еду заранее: мясо, рыбу, овощи, десерты, напитки, ингредиенты для салатов. Магазины фиксируют рост спроса, и именно в этот период производители чаще всего корректируют оптовые цены. Ситуацию усиливает предстоящее изменение налоговой нагрузки, из-за которого компании стремятся выровнять будущие расходы заранее.

"Это хорошо видно по индексу цен производителей: если в сентябре рост составлял 0,5%, то в октябре он ускорился до 0,9%", — подчеркнул экономист Никита Масленников.

Ключевой фактор — инфляционные ожидания. Бизнес ожидает, что в ближайшие месяцы стоимость сырья, логистики и услуг продолжит расти. Поэтому повышение на 10-15% к декабрю выглядит для экспертов прогнозируемым сценарием.

Как меняются цены в разных категориях

Некоторые продукты дорожают сильнее других. Это связано не только с сезонностью, но и с особенностями хранения, логистики и спроса. Отдельные товары, такие как игристое вино, могут оставаться в привычном ценовом диапазоне — отрасль развивается активно, и производители удерживают стоимость за счёт конкуренции.

Сравнение товаров по динамике роста

Категория Оценка роста Причины Мясо и птица Заметный рост Логистика и закупочные цены Сыры, молочная продукция Умеренная динамика Сезонный спрос Сладости и десерты Высокий рост Пик продаж в декабре Напитки, игристое вино Небольшой рост Конкурентный рынок Фрукты и овощи Нестабильно Зависимость от сезона и поставок

Как сэкономить на праздничных покупках

Повысившиеся цены не означают, что праздники обязательно станут дорогими. При грамотном подходе часть расходов можно сократить без ущерба для качества новогоднего стола. Многие используют мобильные приложения, сравнение цен и бонусные программы. Эффективнее всего работает сочетание нескольких подходов.

Как сократить расходы на покупку новогодних продуктов

Использовать приложения с историей цен. Они позволяют отслеживать реальные колебания стоимости и избегать ложных скидок. Покупать товары длительного хранения заранее. Масло, напитки, шоколад, специи и бакалею выгодно брать в ноябре. Планировать меню до похода в магазин. Чёткий список снижает вероятность импульсивных покупок. Следить за акциями в разных сетях. Фрукты, мясо и сладости могут сильно различаться в цене от магазина к магазину. Готовить часть блюд самостоятельно. Домашние соусы и десерты обходятся дешевле покупных и не требуют дорогого оборудования — достаточно блендера или кухонного комбайна.

А что если цены продолжат расти

Рост возможен — ближе к Новому году магазины учитывают увеличенные затраты на логистику, хранение и доставку. Но есть категории, которые обычно дорожают минимально: локальные продукты, сезонные овощи, части ассортимента частных производителей. Часто выгоднее выбирать местные бренды, особенно в сегменте молочной продукции, мясных деликатесов и выпечки.

FAQ

Как выбрать игристое вино к празднику?

Главные критерии — способ производства, страна происхождения и дата розлива. Классический метод обычно дороже, но отличается качеством.

Что лучше купить заранее?

Длительно хранящиеся продукты: бакалею, специи, масло, напитки, сладости.

Насколько подорожает новогодний стол?

По прогнозам, на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Итог зависит от выбранного меню.

Мифы и правда

Миф: выгоднее ждать предпраздничных скидок.

Правда: реальные акции бывают раньше, а ближе к праздникам цены часто растут.

Миф: отечественные продукты всегда дешевле.

Правда: стоимость зависит от качества сырья и условий хранения, а не от страны производства.

Миф: маркетплейсы дают самую низкую цену.

Правда: иногда сетевые магазины предлагают выгоднее, особенно на акции выходного дня.