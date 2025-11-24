Праздничные блюда превращаются в квест: чем ближе Новый год, тем выше ставки

Праздничные приготовления всегда сопровождаются хлопотами, а в последние годы — ещё и внимательным подсчётом расходов. Цены на продукты в декабре традиционно растут, и россияне уже привыкли, что новогодняя корзина обходится ощутимее, чем обычные покупки. В 2025-м эта тенденция повторяется: эксперты прогнозируют заметное подорожание, связанное как с сезонным спросом, так и с изменениями в налоговой политике.
Перед Новым годом многие закупают еду заранее: мясо, рыбу, овощи, десерты, напитки, ингредиенты для салатов. Магазины фиксируют рост спроса, и именно в этот период производители чаще всего корректируют оптовые цены. Ситуацию усиливает предстоящее изменение налоговой нагрузки, из-за которого компании стремятся выровнять будущие расходы заранее.
"Это хорошо видно по индексу цен производителей: если в сентябре рост составлял 0,5%, то в октябре он ускорился до 0,9%", — подчеркнул экономист Никита Масленников.
Ключевой фактор — инфляционные ожидания. Бизнес ожидает, что в ближайшие месяцы стоимость сырья, логистики и услуг продолжит расти. Поэтому повышение на 10-15% к декабрю выглядит для экспертов прогнозируемым сценарием.
Некоторые продукты дорожают сильнее других. Это связано не только с сезонностью, но и с особенностями хранения, логистики и спроса. Отдельные товары, такие как игристое вино, могут оставаться в привычном ценовом диапазоне — отрасль развивается активно, и производители удерживают стоимость за счёт конкуренции.
|Категория
|Оценка роста
|Причины
|Мясо и птица
|Заметный рост
|Логистика и закупочные цены
|Сыры, молочная продукция
|Умеренная динамика
|Сезонный спрос
|Сладости и десерты
|Высокий рост
|Пик продаж в декабре
|Напитки, игристое вино
|Небольшой рост
|Конкурентный рынок
|Фрукты и овощи
|Нестабильно
|Зависимость от сезона и поставок
Повысившиеся цены не означают, что праздники обязательно станут дорогими. При грамотном подходе часть расходов можно сократить без ущерба для качества новогоднего стола. Многие используют мобильные приложения, сравнение цен и бонусные программы. Эффективнее всего работает сочетание нескольких подходов.
Использовать приложения с историей цен. Они позволяют отслеживать реальные колебания стоимости и избегать ложных скидок.
Покупать товары длительного хранения заранее. Масло, напитки, шоколад, специи и бакалею выгодно брать в ноябре.
Планировать меню до похода в магазин. Чёткий список снижает вероятность импульсивных покупок.
Следить за акциями в разных сетях. Фрукты, мясо и сладости могут сильно различаться в цене от магазина к магазину.
Готовить часть блюд самостоятельно. Домашние соусы и десерты обходятся дешевле покупных и не требуют дорогого оборудования — достаточно блендера или кухонного комбайна.
Рост возможен — ближе к Новому году магазины учитывают увеличенные затраты на логистику, хранение и доставку. Но есть категории, которые обычно дорожают минимально: локальные продукты, сезонные овощи, части ассортимента частных производителей. Часто выгоднее выбирать местные бренды, особенно в сегменте молочной продукции, мясных деликатесов и выпечки.
Как выбрать игристое вино к празднику?
Главные критерии — способ производства, страна происхождения и дата розлива. Классический метод обычно дороже, но отличается качеством.
Что лучше купить заранее?
Длительно хранящиеся продукты: бакалею, специи, масло, напитки, сладости.
Насколько подорожает новогодний стол?
По прогнозам, на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Итог зависит от выбранного меню.
Миф: выгоднее ждать предпраздничных скидок.
Правда: реальные акции бывают раньше, а ближе к праздникам цены часто растут.
Миф: отечественные продукты всегда дешевле.
Правда: стоимость зависит от качества сырья и условий хранения, а не от страны производства.
Миф: маркетплейсы дают самую низкую цену.
Правда: иногда сетевые магазины предлагают выгоднее, особенно на акции выходного дня.
Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.