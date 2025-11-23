Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Никелевый обвал: российские поставки в Китай рухнули в 18 раз

Экспорт российского никеля в Китай достиг минимума — таможенные данные
1:25
Экономика

Согласно таможенным данным Китая, в октябре наблюдалось существенное сокращение поставок никеля и продукции из него из России в КНР. Объём экспорта достиг минимального значения с марта 2023 года. 

Никель
Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Никель

Резкое снижение стоимости импорта

В середине осени китайские закупки российского никеля и изделий на его основе составили 17,3 миллиона долларов. Отмечается колоссальное падение импорта: в 18 раз по сравнению с предыдущим месяцем и в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Структура российского экспорта

Основную часть поставок из России традиционно составляет необработанный никель. В октябре на его долю пришлось 96% от всего экспортируемого объема. Остальной объем составляют различные виды металлического порошка.

Изменение позиций России на китайском рынке

В сентябре Россия занимала второе место среди крупнейших поставщиков никеля и изделий из него в Китай, обеспечивая пятую часть всего импорта. Однако в октябре доля России на китайском рынке сократилась до 2%. Французская Новая Каледония вошла в тройку лидеров, вытеснив Россию. Индонезия сохранила лидирующую позицию, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
