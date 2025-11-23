Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цена вопроса: какие условия труда не устраивают пилотов Lufthansa

Lufthansa и пилоты не могут договориться, забастовка не за горами — профсоюз VC
2:26
Экономика

Переговоры между пилотами и руководством крупнейшего немецкого авиаперевозчика подошли к точке, где дальнейший прогресс без серьёзных уступок сторон становится маловероятным. 

Lufthansa Boeing 747-430
Фото: flickr.com by Kiefer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Lufthansa Boeing 747-430

Об этом заявляют в профсоюзе Vereinigung Cockpit (VC), который после нескольких недель интенсивных консультаций фактически констатировал тупик и предупредил о росте риска масштабной забастовки.

Конфликт вокруг флота и рабочих мест

В VC подчёркивают, что формально спор начался вокруг пенсионных выплат примерно 4800 пилотам. Профсоюз обвиняет Lufthansa в том, что компания стремится снизить издержки за счёт перевода части парка среднемагистральных самолётов в дочерние структуры City Airlines и Discover. Пилоты воспринимают такую стратегию как попытку выстроить параллельные бизнес-модели с иными условиями труда и оплаты, обходя действующие договорённости.

По мнению профсоюзных представителей, за этими шагами стоят риски для рабочих мест и карьерных перспектив. Лётчики опасаются, что в дочерних компаниях будут создаваться новые позиции с менее выгодными условиями, тогда как возможности роста в основной авиакомпании постепенно сузятся. В ответ на это VC настаивает на единой европейской концепции флота, в которую должны входить коллективные договоры для пилотов всех дочерних структур, а не только материнской компании.

Позиции сторон и переговорный тупик

Глава тарифной комиссии VC Арне Карстенс, комментируя итоги переговоров, заявил, что Lufthansa представила предложения, которые профсоюз считает неприемлемыми. По его словам, от пилотов требуют значительных уступок, не предлагая равноценной компенсации или гарантий по условиям труда. Для профсоюза это стало сигналом, что компания не готова пересмотреть базовые элементы своей стратегии в отношении персонала, а лишь пытается закрепить уже выбранный курс.

Представители Lufthansa от подробных комментариев отказались, ограничившись указанием на готовность продолжать диалог. Формально переговорный процесс не завершён, однако стороны фактически зафиксировали принципиальные разногласия по ключевым вопросам. На этом фоне вероятность забастовки растёт, пишет Rheinische Post.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
