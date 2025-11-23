Зелёное золото: экспорт корейских водорослей растёт в геометрической прогрессии

Россия вошла в топ-5 импортёров сушёных водорослей из Южной Кореи — Korea Herald

Министерство океанов и рыболовства Южной Кореи объявило о том, что экспорт сушёных водорослей впервые преодолел рубеж в 1 миллиард долларов. Это стало возможным благодаря увеличению международного спроса.

Фото: freepik is licensed under public domain нори

Детализация экспортных показателей

Экспорт морских водорослей (нори, вакаме, комбу и другие виды) увеличился на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1,02 миллиарда долларов. Общий объём экспорта за 2024 год составил 997 миллионов долларов, что значительно превышает 793 миллиона долларов, зафиксированные в 2023 году.

Ключевые направления экспорта

Основным импортёром корейских водорослей стали США, которые закупили продукции на 220 миллионов долларов, что на 15,3% больше, чем в предыдущем году.

Экспорт в Японию также показал рост на 13,8% и достиг 210 миллионов долларов.

Поставки в Китай увеличились на 36,6% и составили 100 миллионов долларов.

Таиланд и Россия заняли четвёртое и пятое места, закупив водорослей на 88 и 85 миллионов долларов соответственно, сообщает Korea Herald.