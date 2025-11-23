Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бюджет обрёл новый мотор: ненефтегазовые доходы поднимают Россию без нефти

Падение нефтегаза компенсировали ненефтегазовые поступления — глава ФНС Егоров
Экономика

Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смогло компенсировать увеличение доходов от ненефтегазового сектора. Об этом заявили в Федеральной налоговой службе (ФНС), отметив, что ранее бюджет делился 50 на 50, теперь же соотношение составляет 70 на 30.

Рост ненефтегазовых доходов

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета показали рост на 30% в 2025 году, сообщил руководитель ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом России. По его словам, рост составил 3 триллиона рублей.

"Если в 2018 году 50 на 50 доходы делились нефтегазовые и ненефтегазовые, то теперь 70 на 30", — заявил Егоров

Снижение нефтегазовых доходов

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-октябре 2025 года снизились на 21,4% до 7,5 трлн рублей, согласно данным Минфина. Это означает убыток в 2 триллиона по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Компенсация ненефтегазовыми доходами

Несмотря на падение доходов от нефтегазового сектора на два триллиона рублей, поступления в федеральный бюджет за девять месяцев 2025 года увеличились на 5%.

"Доходы от нефтегазовой отрасли снизились, но доходы от ненефтегазовой выросли еще больше. То есть рост ненефтегазовых доходов компенсировал падение от экспорта нефти и газа", — подчеркивает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Увеличение бюджета и его дефицит

Дефицит бюджета России составил 4,2 трлн рублей, или 1,9% ВВП за девять месяцев 2025 года, и может вырасти до 5,7 трлн рублей (или 2,6% ВВП) к концу года, согласно прогнозу Минфина. Это связано с тем, что расходы на протяжении года оказались выше запланированных, и власти не могут снизить расходы из-за значительной доли социальных обязательств и оборонных расходов, пишет "Взгляд".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
