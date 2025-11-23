6,5 тыс. т в октябре шокировали рынок: Россия увеличила импорт вина из Грузии

В октябре 2024 года Россия ввезла 6,5 тысяч тонн вина из Грузии — это максимальный объем с апреля 2024 года, согласно анализу данных грузинской таможни.
Российские компании в середине осени увеличили импорт грузинского вина на 10% по сравнению с прошлым месяцем, что составило 6,5 тысячи тонн. Этот объём стал максимальным с апреля прошлого года, когда было ввезено 13 тысяч тонн этого алкоголя.
Стоимость импорта также значительно возросла, достигнув 19 миллионов долларов, по сравнению с 16,9 миллиона в предыдущем месяце.
За десять месяцев текущего года Россия импортировала из Грузии вина на минимальную сумму с 2022 года — 139,2 миллиона долларов, что на 14% ниже уровня за аналогичный период прошлого года, пишет РИА Новости.
