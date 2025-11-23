6,5 тыс. т в октябре шокировали рынок: Россия увеличила импорт вина из Грузии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Импорт грузинского вина ускорился в октябре — статистика таможни
Экономика

В октябре 2024 года Россия ввезла 6,5 тысяч тонн вина из Грузии — это максимальный объем с апреля 2024 года, согласно анализу данных грузинской таможни.

Винные пробки
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Винные пробки

 Увеличение объёмов импорта

Российские компании в середине осени увеличили импорт грузинского вина на 10% по сравнению с прошлым месяцем, что составило 6,5 тысячи тонн. Этот объём стал максимальным с апреля прошлого года, когда было ввезено 13 тысяч тонн этого алкоголя.

Рост стоимости импорта

Стоимость импорта также значительно возросла, достигнув 19 миллионов долларов, по сравнению с 16,9 миллиона в предыдущем месяце.

 Общий импорт за год

За десять месяцев текущего года Россия импортировала из Грузии вина на минимальную сумму с 2022 года — 139,2 миллиона долларов, что на 14% ниже уровня за аналогичный период прошлого года, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
