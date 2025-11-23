90% деминерализации и масштабный экспорт: как новый молокозавод изменит рынок детского питания

В Новосибирской области запустят производство сыворотки для детского питания — власти

Сыворотку для детского питания, которую будут производить на строящемся молокозаводе "Сибирская академия молочных наук" в Новосибирской области, планируют поставлять за границу.

Экспортные перспективы

По информации министерства, помимо удовлетворения внутреннего спроса, продукт обладает высоким экспортным потенциалом, особенно для таких рынков, как Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Риски производства

Власти также отметили, что в текущих санкционных и экономических условиях могут возникнуть риски значительного сокращения производства заменителей грудного молока из-за нехватки ингредиентов.

Инновационный продукт

Молочный завод станет крупнейшим производителем сухой деминерализованной сыворотки со степенью деминерализации 90% — инновационного ингредиента для производства детского питания, который в требуемых объемах в стране не производится.

Разговоры о возведении завода по переработке молока начались в 2017 году. В 2020 году планировали его постройку, но в 2021 году компания приостановила активную фазу строительства. Завод будет расположен в Маслянинском районе и станет самым большим подобным активом компании, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза региона.