Декабрьские акции по вкладам манят бонусами — где выгода окажется реальной

Короткие вклады в декабре могут принести максимум — аналитик Замалеева

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Открытие вкладов в декабре может быть выгодным, как для коротких, так и для долгосрочных вложений, рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки. ру Гаянэ Замалеева.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ деньги

Борьба банков за деньги населения

Замалеева отметила, что в декабре банки традиционно активизируют гонку за средства населения. Этот месяц важен для управления балансовыми показателями, поэтому на рынке появляются выгодные акции, такие как повышенные ставки на короткий срок и разовые бенефиты за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы, которые часто добавляют бонусы к ставке банка.

Внимание к условиям вкладов

Аналитик подчеркнула, что в последний месяц года всегда много интересных предложений. Однако грань многих акций заключается в том, что максимальная прибыль обычно приходится на первые один-два месяца. Поэтому важно обращать внимание на эффективную ставку, условия снятия и пополнения, а также на другие детали, пишет "Прайм".