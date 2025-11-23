Декабрьские акции по вкладам манят бонусами — где выгода окажется реальной

Открытие вкладов в декабре может быть выгодным, как для коротких, так и для долгосрочных вложений, рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки. ру Гаянэ Замалеева.
Замалеева отметила, что в декабре банки традиционно активизируют гонку за средства населения. Этот месяц важен для управления балансовыми показателями, поэтому на рынке появляются выгодные акции, такие как повышенные ставки на короткий срок и разовые бенефиты за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы, которые часто добавляют бонусы к ставке банка.
Аналитик подчеркнула, что в последний месяц года всегда много интересных предложений. Однако грань многих акций заключается в том, что максимальная прибыль обычно приходится на первые один-два месяца. Поэтому важно обращать внимание на эффективную ставку, условия снятия и пополнения, а также на другие детали, пишет "Прайм".
Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?