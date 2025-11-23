Рынок переписал рейтинг: падение Trump Media лишило Трампа прежней позиции среди миллиардеров

За несколько месяцев Дональд Трамп потерял миллиард — Trump Media

Экономика

Резкое удешевление активов сократило состояние президента США Дональда Трампа за несколько месяцев более чем на миллиард долларов.

За период с сентября 2025 года его капитал уменьшился на $1,1 млрд и сейчас оценивается в $6,2 млрд. Изменение богатства американского лидера напрямую связано с динамикой компании Trump Media & Technology Group, чьи акции заметно подешевели осенью.

Падение стоимости активов

Основная причина снижения состояния Трампа — сокращение рыночной стоимости ценных бумаг его медиахолдинга. Осенью акции Trump Media & Technology Group торговались в районе $17 за штуку, однако сейчас их цена опустилась до $10,3, пишет Forbes.

Резкое смещение в рейтингах миллиардеров

Изменение стоимости активов отразилось и на позиции президента США в глобальном списке богатейших людей. Сейчас он занимает 595-е место в рейтинге миллиардеров, тогда как ещё в начале сентября располагался на 201-й строке списка. Такое перемещение на сотни позиций вниз демонстрирует, насколько чувствительны рейтинги к переоценке публичных компаний.

Ранее капитал Трампа оценивался в $7,3 млрд, что обеспечивало ему более высокое место среди крупнейших частных состояний мира