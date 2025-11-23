Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сравнение расчётов: отпускные считаются иначе — какие месяцы выгодны

Эти месяцы принесут больше отпускных — член комиссии ОП Машаров
1:18
Экономика

Работникам стоит выбирать для отпуска длинные месяцы, чтобы максимально выгодно получить выплаты.

Календарь
Фото: pxhere.com is licensed under CC0
Календарь

Если хочется больше отдохнуть, можно присоединить отпуск к праздникам в январе или мае, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ Евгений Машаров.

Оптимальные месяцы для отпуска

Эксперт отметил, что для повышения суммы отпускных лучше всего брать отдых в месяцы с большим количеством рабочих дней. В 2026 году такими месяцами будут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.

Разница в расчётах отпускных и зарплаты

Машаров указал, что "стоимость" рабочего и отпускного дня отличается. Зарплату считают по фактически отработанным дням, а отпускные — по всем календарным дням, кроме праздничных, на основе среднего заработка за последний год.

 Удлинение отдыха в праздничные дни

Если работнику нужно больше выходных, выгодно брать отпуск в январе и мае 2026 года, так как в эти месяцы есть государственные праздники. По Трудовому кодексу РФ, праздничные дни в отпуск не входят, что позволяет работнику потратить меньше отпускных дней или продлить отдых.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
