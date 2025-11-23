Миллиарды на кону: IHC делает ставку на энергетические активы Лукойла

IHC из ОАЭ заинтересован в покупке активов "Лукойла" — Reuters

Базирующийся в Абу-Даби фонд International Holding Company (IHC) подтвердил, что заинтересован в покупке зарубежных активов "Лукойла". Представители холдинга сообщили агентству, что потенциальный инвестор уже направил соответствующий запрос в Министерство финансов США.

Условия возможной сделки

Поводом для обращения стали ограничения, введённые ранее в отношении "Лукойла" и его дочерних структур, что требует официального разъяснения условий возможной сделки.

Сам факт такого запроса отражает осторожность инвесторов, вынужденных учитывать как рыночный интерес, так и регуляторные риски. Внешний контур сделки теперь определяется не только бизнес-логикой, но и санкционными режимами, которые формируют дополнительные барьеры для любых операций с зарубежными активами российских компаний.

Позиция холдинга и контекст глобального рынка

В сообщении IHC подчёркивается, что холдинг рассматривает активы в энергетике как часть расширения своего международного портфеля. Компания входит в число наиболее быстрорастущих структур Объединённых Арабских Эмиратов, а её деятельность контролируется суверенным фондом Абу-Даби. Такой профиль делает интерес к активам "Лукойла" логичным шагом с точки зрения диверсификации капитала и укрепления влияния на глобальных энергетических рынках, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.