Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Принесённая мышь означает доверие и заботу питомца — Daily Paws
Уточнена роль жёсткости щетины при выборе щётки — стоматолог Ирина Антонова
Катиноны признаны основанием для лишения прав подчеркнул Автоньюс
Осенние работы определяют зимостойкость винограда сообщил эксперт Хромов
На МКС отправят червей C. elegans для уникального эксперимента — учёные
Умеренный дефицит улучшает композицию тела у новичков по данным Journal of Strength
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кулинары объяснили, как добиться хрустящих картофельных оладий
Никас Сафронов рассказал, что гений и безумство связаны друг с другом

Миллиарды на кону: IHC делает ставку на энергетические активы Лукойла

IHC из ОАЭ заинтересован в покупке активов "Лукойла" — Reuters
1:31
Экономика

Базирующийся в Абу-Даби фонд International Holding Company (IHC) подтвердил, что заинтересован в покупке зарубежных активов "Лукойла". Представители холдинга сообщили агентству, что потенциальный инвестор уже направил соответствующий запрос в Министерство финансов США. 

Лукойл
Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лукойл

Условия возможной сделки

Поводом для обращения стали ограничения, введённые ранее в отношении "Лукойла" и его дочерних структур, что требует официального разъяснения условий возможной сделки.

Сам факт такого запроса отражает осторожность инвесторов, вынужденных учитывать как рыночный интерес, так и регуляторные риски. Внешний контур сделки теперь определяется не только бизнес-логикой, но и санкционными режимами, которые формируют дополнительные барьеры для любых операций с зарубежными активами российских компаний.

Позиция холдинга и контекст глобального рынка

В сообщении IHC подчёркивается, что холдинг рассматривает активы в энергетике как часть расширения своего международного портфеля. Компания входит в число наиболее быстрорастущих структур Объединённых Арабских Эмиратов, а её деятельность контролируется суверенным фондом Абу-Даби. Такой профиль делает интерес к активам "Лукойла" логичным шагом с точки зрения диверсификации капитала и укрепления влияния на глобальных энергетических рынках, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Titanoboa достигала 20 метров и весила свыше 5 тонн — Herpetological Journal
Домашние животные
Titanoboa достигала 20 метров и весила свыше 5 тонн — Herpetological Journal
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Домашние животные
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Новый вид чёрной волчьей змеи найден на острове Большой Никобар — учёные
Домашние животные
Новый вид чёрной волчьей змеи найден на острове Большой Никобар — учёные
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Клиники полны клиентов, а счета полны нулей: как Малышева превратила медицину в гигантскую империю
Гостья из другой системы скрывает прошлое: траектория обрывается в пустоте, будто её выбросило ничто
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Дом начинает пахнуть усталостью: привычные вещи впитывают запахи и превращают уют в дискомфорт
Дом начинает пахнуть усталостью: привычные вещи впитывают запахи и превращают уют в дискомфорт
Последние материалы
Осенние работы определяют зимостойкость винограда сообщил эксперт Хромов
На МКС отправят червей C. elegans для уникального эксперимента — учёные
Умеренный дефицит улучшает композицию тела у новичков по данным Journal of Strength
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кулинары объяснили, как добиться хрустящих картофельных оладий
Никас Сафронов рассказал, что гений и безумство связаны друг с другом
Ужин с 50–100 г углеводов усиливает глубокий сон по данным метаанализа PubMed SCOPUS
Томаты Сокровище Акмора устойчивы к фитофторе — агротехнолог
В Геническе планируется строительство новых кварталов — губернатор Сальдо
Туристы выбирают Кьюджу, аутентичную Италию без толп туристов — The Guardian
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.