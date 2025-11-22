Херсонская область на пороге перемен: кто стоит за масштабными планами в агропроме и строительстве

В Геническе планируется строительство новых кварталов — губернатор Сальдо

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам губернатора Владимира Сальдо, ключевые решения были приняты на заседании Инвестиционного комитета Херсонской области, где рассматривались инициативы в агропроме и жилищном строительстве.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Сальдо

Поддержка агропрома

Отдельный акцент делается на том, что речь идёт именно о частных инвестициях, а не о разовых бюджетных мерах поддержки. Подобная структура финансирования, по оценкам региональных властей, должна повысить устойчивость проектов и вовлечь бизнес в развитие территории. Для региона такие параметры означают расширение налоговой базы, рост занятости и возможность формирования новых цепочек в агропромышленном комплексе.

Жилищное строительство и социальная составляющая

Отдельный блок планов касается Геническа, где инвестор намерен реализовать масштабный жилищный проект. В городе предполагается построить три новых квартала общей площадью более 80 тыс. кв. м жилья, что заметно изменит структуру жилого фонда. Часть этого объема изначально заложена как социальный ресурс для наиболее уязвимых категорий жителей.

Не менее 3,5 тыс. кв. м из нового строительства должны быть переданы региону для переселенцев из аварийных домов, детей-сирот, ветеранов и других нуждающихся. Для местных властей такая модель позволяет объединить инвестиционный интерес и решение социальных задач в одном проекте, пишет ТАСС.