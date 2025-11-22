Муниципалитеты выходят на большую сцену: как форум БРИКС превратился в пристань для крупных международных сделок

Форум БРИКС провёл 80 мероприятий в гибридном формате — организаторы

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

VII Международный муниципальный форум БРИКС в 2025 году заметно расширил свою географию. В нем приняли участие представители 76 стран, а статус официального гостя получил Вьетнам.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ БРИКС

Стартовая точка для новых проектов

По словам заместителя председателя оргкомитета по подготовке и проведению VII Международного муниципального форума БРИКС Михаила Свердлова, пленарное заседание, прошедшее 21 ноября в Горном университете, стало не только дискуссионной площадкой, но и стартовой точкой для новых проектов. По итогам обсуждений были подписаны более десяти крупных соглашений между компаниями, представляющими разные муниципалитеты и страны, пишет ТАСС.

Ключевые направления форума

Программа форума включала 80 мероприятий, которые проходили в гибридном формате с сочетанием очного и дистанционного участия.

Организаторы провели 60 тематических сессий и 20 круглых столов, распределив их по ключевым направлениям:

финансы,

экспортно-импортное сотрудничество,

цифровизация,

транспорт,

урбанистика,

логистика

устойчивое развитие территорий.

Такая структура позволила участникам обсуждать конкретные проекты и модели городского развития, не отрываясь от глобального контекста и задач интеграции в пространстве БРИКС.