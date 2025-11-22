Афганский импорт в России: какие плоды укрепляют торговые отношения

Импорт плодоовощной продукции из Афганистана в Россию вырос на 12,5% в 2025 году

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Импорт афганской плодоовощной продукции в Россию продолжает расти, оставаясь при этом относительно небольшим, но устойчивым сегментом внешней торговли.

Фото: Own work by Natubico, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Черешня

Рост поставок и динамика объёмов

С начала 2025 года по состоянию на 16 ноября объем ввоза плодоовощной продукции из Афганистана в Россию достиг 3,8 тыс. тонн. За аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 3,2 тыс. тонн, что означает прирост примерно на 12,5%.

Прирост в течение года отражает не разовый всплеск, а развитие уже сложившегося направления поставок.

Доминирование сушёного винограда

Ключевую часть афганского импорта составляет сушёный виноград, который фактически определяет лицо этого товарного потока. В 2024 году его поставки достигли 3,6 тыс. тонн, то есть заняли практически весь объём ввоза плодоовощной продукции. С начала 2025 года уже ввезено 3,4 тыс. тонн сушёного винограда, что подтверждает сохранение прежней структуры.

Расширение номенклатуры: черешня и гранаты

Одновременно с основным товаром в поставках постепенно появляется и свежая продукция. В 2025 году из Афганистана в Россию была закуплена свежая черешня в объёме 122 тонны. Этот показатель заметно уступает объёмам сушёного винограда.

Отдельно в статистике отмечены и поставки гранатов. В 2024 году на территорию России из Афганистана было ввезено 14 тонн этой продукции, сообщает "Агроэксперт" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.