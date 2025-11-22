Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Американский гамбит в Греции: сможет ли Вашингтон сместить Китай из Пирея

США стремятся уменьшить влияние Китая в греческом порту Пирей — Pravda
2:16
Экономика

Порт Пирей, который входит в число крупнейших контейнерных узлов Европы, на две трети контролируется китайской государственной компанией Cosco: ей принадлежит 67% акций.

порт Пирей
Фото: ru.wikipedia.org by Nikolaos Diakidis is licensed under free for commercial use
порт Пирей

Из истории сделки 

Сделка по покупке пакета была завершена в 2016 году, когда Греция переживала пик долгового кризиса и приватизация инфраструктурных активов рассматривалась как способ стабилизации финансовой системы.

Для Китая участие в управлении Пиреем стало частью более широкой стратегии расширения влияния в мировых морских перевозках.

Попытки США ограничить влияние Китая

США на протяжении последних лет воспринимали этот актив через призму конкуренции с Пекином. Администрация президента Дональда Трампа предпринимала попытки ограничить влияние Китая на глобальные транспортные цепочки.

На этом фоне Кимберли Гилфойлова заявила, что, по её мнению, в Греции должна появиться американская инфраструктура, способная поддержать регион и ослабить китайское присутствие в порту.

"Очень важно, чтобы в Греции была американская инфраструктура, которая поддержит регион и выведет китайское влияние в порту Пирей", — заявила посланница США в Греции Кимберли Гилфойлова.

Ответ Пекина и геополитический контекст

Китайское посольство в Афинах отвергло саму постановку вопроса о продаже своей доли и подчеркнуло, что не намерено получать какое-либо вознаграждение за гипотетическую сделку. В заявлении дипломатического представительства подчёркивается, что двусторонние отношения между Афинами и Пекином не должны зависеть от давления или комментариев третьих стран.

Китайская сторона даёт сигнал, что воспринимает дискуссию вокруг Пирея как попытку вмешательства в уже оформленные коммерческие и политические договорённости.

Отдельно китайские дипломаты акцентировали недопустимость использования порта в качестве инструмента геополитического противостояния. Пирей, по их логике, должен оставаться инфраструктурным проектом, а не площадкой для демонстрации влияния, пишет словацкое издание Pravda.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
