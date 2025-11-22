Финансовый Армагеддон? G20 призывает к срочным мерам против долгов

G20 бьёт тревогу из-за растущего госдолга и дефицита бюджетов — лидеры стран

В рамках совместной декларации, принятой на саммите в Йоханнесбурге, лидеры стран G20 выразили озабоченность по поводу нарастающего давления на мировую финансовую систему, вызванного увеличением государственного долга и бюджетного дефицита в ряде стран.

Долговая нагрузка и бюджетное давление

Документ подчёркивает, что высокий уровень государственного долга и связанное с ним бюджетное давление больше не могут считаться локальными проблемами. Лидеры G20 отмечают необходимость повышения долгосрочного потенциала роста через качественную экономическую политику. Они акцентируют внимание на том, что речь идет о последовательной политике правительств, направленной на рост и укрепление бюджетных резервов. В декларации прямым текстом говорится о необходимости развития макроэкономической политики, ориентированной на рост, для обеспечения устойчивости экономики, пишет ТАСС.

Устойчивость роста и структурные реформы

Авторы декларации отмечают, что в первой половине 2025 года мировая экономика продемонстрировала устойчивость, несмотря на геополитическую напряженность и торговые споры. Тем не менее, высокие уровни задолженности и конфликты могут негативно сказаться на темпах роста и стабильности финансовой системы. Лидеры G20 подчеркивают важность структурных реформ как ключевого инструмента для обеспечения устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе. Эти меры должны учитывать уникальные особенности каждой страны и согласовываться с общими целями Группы.

Роль МВФ и валютная координация

В декларации также акцентируется внимание на роли Международного валютного фонда (МВФ), который должен провести анализ чрезмерных дисбалансов в экономике. Лидеры подчеркивают важность устранения этих дисбалансов с помощью реформ и многосторонней координации, что должно способствовать открытой глобальной экономике. Они подтверждают обязательства по обменным курсам валют, заявляя, что центральные банки стремятся к обеспечению стабильности цен и снижению инфляционных рисков.

В целом, эти позиции формируют рамки дальнейшей политики стран G20 в условиях высокой долговой нагрузки и глобальных напряжений.