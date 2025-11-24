Финансовая система затягивает гайки: что ждёт клиентов, которые привыкли жить на бонусах и кешбэках

В конце 2025 года в России планируют ввести новое ограничение: каждому физическому лицу разрешат иметь не более четырёх активных дебетовых карт в одном банке. Эта инициатива обсуждается на уровне регуляторов и, по мнению экспертов, направлена прежде всего на борьбу с мошенничеством и повышение прозрачности финансовых операций.
Центробанк и Росфинмониторинг давно обращают внимание: множество карт на одного человека нередко используется для обналичивания денег, сомнительных финансовых схем и дистанционного мошенничества. По словам представителей регуляторов, мошенники часто оформляют десятки карт на подставных лиц, что усложняет расследования и работу банков.
Введение лимита должно закрыть такие лазейки: теперь даже технически оформить "десяток" карт на одного человека в одном банке будет невозможно.
Главное новшество — лимит распространяется именно на дебетовые карты: у одного клиента одного банка может быть не больше четырёх активных карт. Лимит не затрагивает:
Банки планируют заранее уведомлять клиентов о приближении или превышении лимита — например, через push-уведомления или личный кабинет.
Большинству пользователей нововведение не принесёт неудобств: у среднестатистического россиянина 1-2 дебетовые карты. Те, кто любит использовать много карт ради бонусов, акций или для разных целей (например, для семейного бюджета, подписок, кешбэка) — смогут иметь не больше четырёх в одном банке.
Важно: новое правило не ограничивает общее число карт в разных банках. Можно иметь, например, по 3-4 карты в каждом из нескольких банков. Дробная эмиссия (разделение карт между банками) по-прежнему возможна.
"Для большинства пользователей никаких серьёзных ограничений не будет — четырёх дебетовых карт в рамках одного банка вполне достаточно для любых повседневных задач", — подчеркнул финансовый обозреватель Иван Соловьёв.
Если у клиента на момент вступления закона в силу будет более четырёх карт в одном банке, банк сам предложит выбрать, какие карты оставить, а какие закрыть.
|Тип карты
|Ограничение (на 1 банк)
|Примечание
|Дебетовая карта
|До 4
|Новое правило
|Кредитная карта
|Не ограничено
|Без изменений
|Виртуальная карта
|Не ограничено
|Для подписок, онлайн-платежей
|Корпоративная (бизнес) карта
|Не ограничено
|Только для юрлиц и предпринимателей
В этом случае стоит заранее решить, какие карты вам действительно нужны. Банк предупредит о превышении лимита и предложит закрыть лишние. Нет смысла паниковать — можно распределить свои карты по разным банкам или объединить счета для удобства.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение мошенничества
|Ограничение для "карточных энтузиастов”
|Упрощение работы банков и ЦБ
|Придётся оптимизировать личные финансы
|Больше прозрачности операций
|Возможные неудобства для активных пользователей
Можно ли иметь больше четырёх дебетовых карт?
Да, если они открыты в разных банках. В рамках одного банка — не более четырёх.
Когда вступает в силу ограничение?
Ожидается к концу 2025 года, если закон примут окончательно.
Нужно ли что-то делать сейчас?
Нет, но стоит заранее пересмотреть свои карты и оставить только нужные.
В последние годы финансовые регуляторы России усилили борьбу с мошенничеством и обналичиванием через банковские карты. Если раньше банки стимулировали массовую эмиссию ради роста базы клиентов, то теперь акцент смещается на прозрачность и безопасность. Новое ограничение — ещё один шаг в сторону честной финансовой системы, которая защищает интересы обычных пользователей и мешает теневым операциям.
