Финансовая система затягивает гайки: что ждёт клиентов, которые привыкли жить на бонусах и кешбэках

Экономика

В конце 2025 года в России планируют ввести новое ограничение: каждому физическому лицу разрешат иметь не более четырёх активных дебетовых карт в одном банке. Эта инициатива обсуждается на уровне регуляторов и, по мнению экспертов, направлена прежде всего на борьбу с мошенничеством и повышение прозрачности финансовых операций.

Банковские карты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банковские карты

Почему вводят лимит на дебетовые карты

Центробанк и Росфинмониторинг давно обращают внимание: множество карт на одного человека нередко используется для обналичивания денег, сомнительных финансовых схем и дистанционного мошенничества. По словам представителей регуляторов, мошенники часто оформляют десятки карт на подставных лиц, что усложняет расследования и работу банков.

Введение лимита должно закрыть такие лазейки: теперь даже технически оформить "десяток" карт на одного человека в одном банке будет невозможно.

Какие карты попадут под ограничение

Главное новшество — лимит распространяется именно на дебетовые карты: у одного клиента одного банка может быть не больше четырёх активных карт. Лимит не затрагивает:

  • кредитные карты;
  • виртуальные карты, созданные для онлайн-платежей или подписок;
  • корпоративные (бизнес-)карты.

Банки планируют заранее уведомлять клиентов о приближении или превышении лимита — например, через push-уведомления или личный кабинет.

Что изменится для обычных клиентов

Большинству пользователей нововведение не принесёт неудобств: у среднестатистического россиянина 1-2 дебетовые карты. Те, кто любит использовать много карт ради бонусов, акций или для разных целей (например, для семейного бюджета, подписок, кешбэка) — смогут иметь не больше четырёх в одном банке.

Важно: новое правило не ограничивает общее число карт в разных банках. Можно иметь, например, по 3-4 карты в каждом из нескольких банков. Дробная эмиссия (разделение карт между банками) по-прежнему возможна.

"Для большинства пользователей никаких серьёзных ограничений не будет — четырёх дебетовых карт в рамках одного банка вполне достаточно для любых повседневных задач", — подчеркнул финансовый обозреватель Иван Соловьёв.

Если у клиента на момент вступления закона в силу будет более четырёх карт в одном банке, банк сам предложит выбрать, какие карты оставить, а какие закрыть.

Таблица сравнения: что попадёт под ограничение

Тип карты Ограничение (на 1 банк) Примечание
Дебетовая карта До 4 Новое правило
Кредитная карта Не ограничено Без изменений
Виртуальная карта Не ограничено Для подписок, онлайн-платежей
Корпоративная (бизнес) карта Не ограничено Только для юрлиц и предпринимателей

Пять важных шагов для владельцев карт

  1. Проверьте, сколько активных дебетовых карт у вас в каждом банке.
  2. Отметьте, какие карты действительно нужны для повседневных расходов.
  3. Заранее подготовьтесь к возможному закрытию лишних карт — переведите важные автоплатежи.
  4. Если пользуетесь несколькими банками, распределите карты между ними для разных целей.
  5. Следите за уведомлениями от банка и вовремя реагируйте на предложения по закрытию избыточных карт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать уведомления от банка
    Последствие: Блокировка "лишних” карт, потеря доступа к деньгам
    Альтернатива: Своевременно выбрать, какие карты оставить
  • Ошибка: Стараться завести как можно больше карт в одном банке
    Последствие: Нарушение правил, возможная блокировка
    Альтернатива: Открыть дополнительные карты в других банках
  • Ошибка: Не обновлять данные для автоплатежей
    Последствие: Сбои в оплатах
    Альтернатива: Перенести автоплатежи на действующие карты

А что если у вас больше четырёх дебетовых карт в одном банке

В этом случае стоит заранее решить, какие карты вам действительно нужны. Банк предупредит о превышении лимита и предложит закрыть лишние. Нет смысла паниковать — можно распределить свои карты по разным банкам или объединить счета для удобства.

Плюсы и минусы нового ограничения

Плюсы Минусы
Снижение мошенничества Ограничение для "карточных энтузиастов”
Упрощение работы банков и ЦБ Придётся оптимизировать личные финансы
Больше прозрачности операций Возможные неудобства для активных пользователей

FAQ

Можно ли иметь больше четырёх дебетовых карт?

Да, если они открыты в разных банках. В рамках одного банка — не более четырёх.

Когда вступает в силу ограничение?

Ожидается к концу 2025 года, если закон примут окончательно.

Нужно ли что-то делать сейчас?

Нет, но стоит заранее пересмотреть свои карты и оставить только нужные.

Мифы и правда

  • Миф: Все карты ограничат до четырёх.
    Правда: Лимит только на дебетовые карты одного банка, остальные — без ограничений.
  • Миф: Нельзя иметь несколько карт для разных целей.
    Правда: Можно, но в пределах четырёх на банк.
  • Миф: Новое правило коснётся кредитных и виртуальных карт.
    Правда: Нет, они не ограничены.

Интересные факты

  • В некоторых странах уже действуют ограничения на количество активных карт для борьбы с обналичиванием и мошенничеством.
  • У большинства россиян не более двух дебетовых карт на человека.
  • Автоматизация учёта карт поможет банкам быстрее выявлять подозрительные схемы.

Исторический контекст

В последние годы финансовые регуляторы России усилили борьбу с мошенничеством и обналичиванием через банковские карты. Если раньше банки стимулировали массовую эмиссию ради роста базы клиентов, то теперь акцент смещается на прозрачность и безопасность. Новое ограничение — ещё один шаг в сторону честной финансовой системы, которая защищает интересы обычных пользователей и мешает теневым операциям.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
