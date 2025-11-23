Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Почему доверенность не спасает от суда: главный документ, без которого рискует любая сделка с жильём

Согласие супруга требуется при продаже недвижимости — Васильев.
Экономика

Сделки с недвижимостью часто связаны с важными юридическими нюансами, о которых стоит знать заранее. Особенно если имущество оформлено на одного из супругов, но приобреталось в браке. В таких ситуациях вопрос согласия второго супруга становится принципиальным.

подпись
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
подпись

Когда согласие супруга обязательно

Согласие второго супруга требуется при любых сделках с недвижимостью, которые подлежат государственной регистрации. К таким относятся:

  • продажа или покупка квартиры, дома, земельного участка;
  • дарение недвижимости;
  • оформление ипотеки;
  • заключение договора ренты или мены;
  • операции с объектами долевого строительства.

Фактически, любое распоряжение совместно нажитым имуществом без согласия второго супруга нарушает его права и может привести к судебным разбирательствам.

Почему доверенность не заменяет согласие

Часто возникает вопрос: можно ли оформить доверенность вместо согласия? Юристы однозначны — нет.
Согласие супруга — это личный документ, отражающий его волю по конкретной сделке. Оформить его через доверенное лицо невозможно. Даже если у супруга есть доверенность действовать от вашего имени, она не отменяет необходимости отдельного нотариального согласия. Без него любая крупная сделка с недвижимостью может быть признана недействительной.

"Без нотариального согласия сделка может быть оспорена в суде", — пояснил представитель Нотариальной палаты Андрей Васильев.

Как правильно оформить согласие

  1. Получить согласие можно у нотариуса — лично или дистанционно (через доверенную платформу).

  2. В документе разрешается указывать:

  • срок действия (если не указан — считается бессрочным);
  • условия сделки (например, сумму, реквизиты для оплаты);
  • дополнительные требования банка (при ипотеке).

Такая детализация защищает обоих супругов и снижает риск оспаривания сделки.

Таблица сравнения: согласие и доверенность

Документ Для чего нужен Кто подписывает Можно ли оформить через доверенное лицо
Согласие супруга Для регистрации сделки с недвижимостью Только сам супруг Нет
Доверенность Для действий от имени другого Доверитель Да, если передает полномочия, но не заменяет согласие

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Продать квартиру без нотариального согласия супруга
    Последствие: Сделка может быть признана недействительной
    Альтернатива: Оформить согласие у нотариуса до сделки
  • Ошибка: Использовать только доверенность
    Последствие: Сделка оспаривается в суде
    Альтернатива: Всегда предоставлять отдельное согласие
  • Ошибка: Не указать условия или срок в согласии
    Последствие: Возможные недоразумения и споры
    Альтернатива: Детально прописывать параметры сделки

А что если недвижимость оформлена только на одного супруга

Даже если квартира или дом записаны на одного, но куплены в браке, они считаются совместной собственностью. Это означает, что продажа, дарение или передача недвижимости без согласия второго супруга нарушает закон. В случае конфликта второй супруг может легко оспорить сделку в суде и добиться её отмены.

Плюсы и минусы нотариального согласия

Плюсы Минусы
Защищает интересы обоих супругов Требует времени и расходов
Исключает риски оспаривания Необходимость личного визита

FAQ

Можно ли оформить согласие онлайн?

Да, многие нотариусы предоставляют дистанционные услуги.

Что если супруг в другой стране?

Согласие можно оформить через консульство РФ.

На сколько времени выдается согласие?

Если срок не указан, согласие бессрочное. Его можно ограничить по желанию.

Мифы и правда

  • Миф: Если квартира на одного супруга, согласие не требуется.
    Правда: Всё, что приобретено в браке — общее имущество, для сделки нужно согласие.
  • Миф: Доверенность заменяет согласие.
    Правда: Это два разных документа с разной юридической силой.
  • Миф: Оформить согласие можно задним числом.
    Правда: Только до регистрации сделки.

Интересные факты

  • В некоторых странах согласие супруга на сделки с недвижимостью обязательно даже для аренды.
  • В России нотариальное согласие требуется не только для продажи, но и для дарения, ипотеки, обмена и ренты.
  • Несогласованная сделка может быть оспорена в течение трёх лет после её совершения.

Исторический контекст

Семейное право в России всегда защищало интересы супругов при крупных сделках. Даже в XIX веке нотариусы учитывали волю обеих сторон при продаже и передаче недвижимости, чтобы избежать злоупотреблений. С развитием законодательства процедуры стали строже: теперь госрегистрация невозможна без личного участия обоих супругов или их нотариального согласия.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
