Почему доверенность не спасает от суда: главный документ, без которого рискует любая сделка с жильём

Сделки с недвижимостью часто связаны с важными юридическими нюансами, о которых стоит знать заранее. Особенно если имущество оформлено на одного из супругов, но приобреталось в браке. В таких ситуациях вопрос согласия второго супруга становится принципиальным.
Согласие второго супруга требуется при любых сделках с недвижимостью, которые подлежат государственной регистрации. К таким относятся:
Фактически, любое распоряжение совместно нажитым имуществом без согласия второго супруга нарушает его права и может привести к судебным разбирательствам.
Часто возникает вопрос: можно ли оформить доверенность вместо согласия? Юристы однозначны — нет.
Согласие супруга — это личный документ, отражающий его волю по конкретной сделке. Оформить его через доверенное лицо невозможно. Даже если у супруга есть доверенность действовать от вашего имени, она не отменяет необходимости отдельного нотариального согласия. Без него любая крупная сделка с недвижимостью может быть признана недействительной.
"Без нотариального согласия сделка может быть оспорена в суде", — пояснил представитель Нотариальной палаты Андрей Васильев.
Получить согласие можно у нотариуса — лично или дистанционно (через доверенную платформу).
В документе разрешается указывать:
Такая детализация защищает обоих супругов и снижает риск оспаривания сделки.
|Документ
|Для чего нужен
|Кто подписывает
|Можно ли оформить через доверенное лицо
|Согласие супруга
|Для регистрации сделки с недвижимостью
|Только сам супруг
|Нет
|Доверенность
|Для действий от имени другого
|Доверитель
|Да, если передает полномочия, но не заменяет согласие
Даже если квартира или дом записаны на одного, но куплены в браке, они считаются совместной собственностью. Это означает, что продажа, дарение или передача недвижимости без согласия второго супруга нарушает закон. В случае конфликта второй супруг может легко оспорить сделку в суде и добиться её отмены.
|Плюсы
|Минусы
|Защищает интересы обоих супругов
|Требует времени и расходов
|Исключает риски оспаривания
|Необходимость личного визита
Можно ли оформить согласие онлайн?
Да, многие нотариусы предоставляют дистанционные услуги.
Что если супруг в другой стране?
Согласие можно оформить через консульство РФ.
На сколько времени выдается согласие?
Если срок не указан, согласие бессрочное. Его можно ограничить по желанию.
Семейное право в России всегда защищало интересы супругов при крупных сделках. Даже в XIX веке нотариусы учитывали волю обеих сторон при продаже и передаче недвижимости, чтобы избежать злоупотреблений. С развитием законодательства процедуры стали строже: теперь госрегистрация невозможна без личного участия обоих супругов или их нотариального согласия.
