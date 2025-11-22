Угольная бездна: российская отрасль летит в пропасть убытков

Рекордные финансовые потери превращают российскую угольную отрасль, одного из драйверов экспорта, в проблемный сегмент экономики.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление исполняющего обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрия Лопатина на заседании Госсовета по энергетике. По его оценке, к концу года совокупные убытки компаний могут достигнуть масштаба, который потребует отдельных решений на уровне отраслевой политики.
Лопатин привёл официальные данные, согласно которым финансовое положение угольных компаний продолжает ухудшаться.
"По данным Росстата, убытки составляют 263 млрд руб. К концу года мы ожидаем убыток 350 млрд рублей. На сегодняшний день 74% предприятий являются убыточными и 23 предприятия уже остановили свою добычу. Добыча угля третий год подряд падает — с 443,6 млн тонн в 2022 году до 438,6 млн тонн в 2024 году, то есть падение составило порядка 5 млн тонн", — сказал исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин.
Эти цифры показывают, что отрасль теряет устойчивость не только по выручке, но и по физическим объёмам добычи.
По его словам, нынешняя ситуация означает, что большинство предприятий работает "в минус", а часть уже перешла к остановке шахт и разрезов. На текущий момент убыточными являются 74% компаний, а 23 предприятия полностью прекратили добычу. Таким образом, убыток в 350 млрд рублей к концу года становится не прогнозом на бумаге, а прямым следствием снижения загрузки мощностей и накопленной долговой нагрузки.
На фоне общероссийского падения добычи Лопатин выделил Республику Саха (Якутия), где наблюдается рост производства. По его данным, на долю региона уже приходится 11,5% всей российской добычи угля против 4,1% в 2018 году. По итогам десяти месяцев текущего года якутские предприятия дополнительно нарастили выпуск ещё на 1 млн тонн, что меняет географический баланс отрасли и усиливает роль восточных регионов.
Ранее замминистра энергетики Дмитрий Исламов в интервью ТАСС охарактеризовал угольный сектор как единственную крупную убыточную отрасль в России в 2024 году. По его оценке, убытки составили 112 млрд рублей, а кредиторская задолженность достигла 1,2 трлн рублей при доле убыточных предприятий 53%.
В сочетании с новыми данными Лопатина это свидетельствует о том, что за два года отрасль перешла от частичной убыточности к системному кризису, в котором финансовые риски и падение добычи развиваются одновременно.
