Угольная бездна: российская отрасль летит в пропасть убытков

В угледобыче 74 процента предприятий стали убыточными — и. о. директора Лопатин
Экономика

Рекордные финансовые потери превращают российскую угольную отрасль, одного из драйверов экспорта, в проблемный сегмент экономики.

Уголь
Фото: commons.wikimedia.org by Lirons1234, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уголь

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление исполняющего обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрия Лопатина на заседании Госсовета по энергетике. По его оценке, к концу года совокупные убытки компаний могут достигнуть масштаба, который потребует отдельных решений на уровне отраслевой политики.

Масштаб убытков и сокращение добычи

Лопатин привёл официальные данные, согласно которым финансовое положение угольных компаний продолжает ухудшаться.

"По данным Росстата, убытки составляют 263 млрд руб. К концу года мы ожидаем убыток 350 млрд рублей. На сегодняшний день 74% предприятий являются убыточными и 23 предприятия уже остановили свою добычу. Добыча угля третий год подряд падает — с 443,6 млн тонн в 2022 году до 438,6 млн тонн в 2024 году, то есть падение составило порядка 5 млн тонн", — сказал исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин.

Эти цифры показывают, что отрасль теряет устойчивость не только по выручке, но и по физическим объёмам добычи.

По его словам, нынешняя ситуация означает, что большинство предприятий работает "в минус", а часть уже перешла к остановке шахт и разрезов. На текущий момент убыточными являются 74% компаний, а 23 предприятия полностью прекратили добычу. Таким образом, убыток в 350 млрд рублей к концу года становится не прогнозом на бумаге, а прямым следствием снижения загрузки мощностей и накопленной долговой нагрузки.

Региональные сдвиги и долговая нагрузка отрасли

На фоне общероссийского падения добычи Лопатин выделил Республику Саха (Якутия), где наблюдается рост производства. По его данным, на долю региона уже приходится 11,5% всей российской добычи угля против 4,1% в 2018 году. По итогам десяти месяцев текущего года якутские предприятия дополнительно нарастили выпуск ещё на 1 млн тонн, что меняет географический баланс отрасли и усиливает роль восточных регионов.

Ранее замминистра энергетики Дмитрий Исламов в интервью ТАСС охарактеризовал угольный сектор как единственную крупную убыточную отрасль в России в 2024 году. По его оценке, убытки составили 112 млрд рублей, а кредиторская задолженность достигла 1,2 трлн рублей при доле убыточных предприятий 53%.

В сочетании с новыми данными Лопатина это свидетельствует о том, что за два года отрасль перешла от частичной убыточности к системному кризису, в котором финансовые риски и падение добычи развиваются одновременно.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
