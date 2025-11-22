Ноутбуки и смартфоны входят в новую эпоху: технологический сбор ломает старые схемы рынка

В России скоро появится новый платеж для производителей и импортёров электроники — так называемый технологический сбор. Его будут вводить постепенно, чтобы бизнес успел привыкнуть к новым правилам. Сначала он коснётся готовой техники, потом — отдельных электронных модулей. Всё это делается, чтобы в стране активнее развивалась собственная радиоэлектронная отрасль.
Технологический сбор — это фиксированный платеж, который компании будут платить за каждую единицу техники или электронного модуля. Он не является налогом: деньги от него пойдут в специальные фонды, которые направят на создание и развитие отечественных технологий.
Минпромторг объясняет, что это поможет уменьшить зависимость от импортных деталей и улучшить условия для российских производителей. К 2028 году государство рассчитывает получить от нового сбора более 200 млрд рублей.
Платить сбор должны будут те, кто производит или ввозит электронику. Его внедрят по двум этапам: сначала он затронет готовые устройства — ноутбуки, смартфоны, светотехнику. Потом — комплектующие, из которых собирают эту технику.
"Технологический сбор будет распространяться только на те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока", — отметил директор по стратегическому развитию и управлению проектами компании ENERGON Максим Москалев.
Он поясняет, что со временем перечень будет расти и туда попадёт оборудование, важное для связи, дата-центров и энергетики.
Другие эксперты считают, что процесс растянется на несколько лет и бизнес успеет приспособиться.
"На первом этапе сбор будут взимать только с готовых товаров — ноутбуков, смартфонов, светотехнических изделий и тому подобное", — добавил управляющий партнер Консалтинговой группы "2Б Диалог" Борис Богоутдинов.
Сбор будет фиксированным — на каждое устройство или модуль. Максимум — 5000 рублей. Конкретную ставку на каждую категорию установит правительство.
Например, если для ноутбука назначат сбор 2000 рублей, то партия из 100 штук обойдётся компании в 200 тысяч рублей.
Правительство также определит сроки уплаты и правила отчётности. Координировать процесс будет Минпромторг.
Минпромторг ожидает, что цены вырастут не более чем на 1%. Но эксперты считают, что многое зависит от конкретного товара.
Где-то рост будет минимальным, где-то — ближе к величине самого сбора. Некоторые аналитики предупреждают, что разница между официальными поставщиками и параллельным импортом может увеличиться, но часть компаний постарается компенсировать рост за счёт локализации.
|Категория
|Этап
|Особенности
|Смартфоны
|Первая стадия
|Самый массовый сегмент
|Ноутбуки
|Первая стадия
|Зависимость от импортных комплектующих
|Светотехника
|Первая стадия
|Бытовые и промышленные решения
|ИБП и стабилизаторы
|Расширение
|Используются в инфраструктуре
|Серверы и сеть
|Расширение
|Важны для ЦОДов и связи
|Компоненты и модули
|Вторая стадия
|Главный инструмент локализации
Проверить, какие товары из вашего ассортимента могут попасть под сбор.
Продумать, что выгоднее: покупать заранее или перейти на российские аналоги.
Запланировать крупные закупки до сентября 2026 года.
Сравнить стоимость сервисного обслуживания у разных брендов.
Проанализировать, можно ли частично локализовать производство.
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка российской электроники
|Незначительное подорожание техники
|Меньше зависимости от импорта
|Производителям станет сложнее планировать закупки
|Появятся новые проекты и разработки
|Возможный разрыв в ценах между "белыми" и серыми поставками
Как узнать, какие товары войдут в список?
Правительство будет публиковать утверждённые перечни.
Можно ли уменьшить расходы?
Да — выбирать российские или локализованные модели.
Ставка будет одинаковой для всех устройств?
Нет, она зависит от вида товара и его категории.
В Китае похожие сборы помогают финансировать новые индустриальные проекты.
В ЕС для развития технологий активно используют налоговые льготы и гранты.
В США работает "закон о чипах", по которому компании получают субсидии на строительство полупроводниковых фабрик.
