Ноутбуки и смартфоны входят в новую эпоху: технологический сбор ломает старые схемы рынка

В России скоро появится новый платеж для производителей и импортёров электроники — так называемый технологический сбор. Его будут вводить постепенно, чтобы бизнес успел привыкнуть к новым правилам. Сначала он коснётся готовой техники, потом — отдельных электронных модулей. Всё это делается, чтобы в стране активнее развивалась собственная радиоэлектронная отрасль.

Что такое технологический сбор и зачем он нужен

Технологический сбор — это фиксированный платеж, который компании будут платить за каждую единицу техники или электронного модуля. Он не является налогом: деньги от него пойдут в специальные фонды, которые направят на создание и развитие отечественных технологий.

Минпромторг объясняет, что это поможет уменьшить зависимость от импортных деталей и улучшить условия для российских производителей. К 2028 году государство рассчитывает получить от нового сбора более 200 млрд рублей.

Как будет работать технологический сбор

Платить сбор должны будут те, кто производит или ввозит электронику. Его внедрят по двум этапам: сначала он затронет готовые устройства — ноутбуки, смартфоны, светотехнику. Потом — комплектующие, из которых собирают эту технику.

"Технологический сбор будет распространяться только на те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока", — отметил директор по стратегическому развитию и управлению проектами компании ENERGON Максим Москалев.

Он поясняет, что со временем перечень будет расти и туда попадёт оборудование, важное для связи, дата-центров и энергетики.

"В реестр могут попасть стабилизаторы, бытовые и промышленные ИБП, серверное и сетевое оборудование", — пояснил директор по стратегическому развитию и управлению проектами компании ENERGON Максим Москалев.

Другие эксперты считают, что процесс растянется на несколько лет и бизнес успеет приспособиться.

"На первом этапе сбор будут взимать только с готовых товаров — ноутбуков, смартфонов, светотехнических изделий и тому подобное", — добавил управляющий партнер Консалтинговой группы "2Б Диалог" Борис Богоутдинов.

Как рассчитывается технологический сбор

Сбор будет фиксированным — на каждое устройство или модуль. Максимум — 5000 рублей. Конкретную ставку на каждую категорию установит правительство.

Например, если для ноутбука назначат сбор 2000 рублей, то партия из 100 штук обойдётся компании в 200 тысяч рублей.

Правительство также определит сроки уплаты и правила отчётности. Координировать процесс будет Минпромторг.

Как сбор повлияет на цену товара

Минпромторг ожидает, что цены вырастут не более чем на 1%. Но эксперты считают, что многое зависит от конкретного товара.

Где-то рост будет минимальным, где-то — ближе к величине самого сбора. Некоторые аналитики предупреждают, что разница между официальными поставщиками и параллельным импортом может увеличиться, но часть компаний постарается компенсировать рост за счёт локализации.

Сравнение: какие устройства попадут под сбор

Категория Этап Особенности Смартфоны Первая стадия Самый массовый сегмент Ноутбуки Первая стадия Зависимость от импортных комплектующих Светотехника Первая стадия Бытовые и промышленные решения ИБП и стабилизаторы Расширение Используются в инфраструктуре Серверы и сеть Расширение Важны для ЦОДов и связи Компоненты и модули Вторая стадия Главный инструмент локализации

Как подготовиться: пошаговые советы

Проверить, какие товары из вашего ассортимента могут попасть под сбор. Продумать, что выгоднее: покупать заранее или перейти на российские аналоги. Запланировать крупные закупки до сентября 2026 года. Сравнить стоимость сервисного обслуживания у разных брендов. Проанализировать, можно ли частично локализовать производство.

Плюсы и минусы технологического сбора

Плюсы Минусы Поддержка российской электроники Незначительное подорожание техники Меньше зависимости от импорта Производителям станет сложнее планировать закупки Появятся новые проекты и разработки Возможный разрыв в ценах между "белыми" и серыми поставками

FAQ

Как узнать, какие товары войдут в список?

Правительство будет публиковать утверждённые перечни.

Можно ли уменьшить расходы?

Да — выбирать российские или локализованные модели.

Ставка будет одинаковой для всех устройств?

Нет, она зависит от вида товара и его категории.

Интересные факты

В Китае похожие сборы помогают финансировать новые индустриальные проекты. В ЕС для развития технологий активно используют налоговые льготы и гранты. В США работает "закон о чипах", по которому компании получают субсидии на строительство полупроводниковых фабрик.