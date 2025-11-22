Берлин в газовой зависимости? Германия продолжает импорт из России

Российский газ останется в балансе Германии до 2028 года — Мюллер

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на заявленный курс на отказ от российских энергоресурсов, газ из России продолжит поступать в Германию до 2028 года через компанию SEFE .

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Горящая конфорка газовой плиты

Необходимость учитывать решения ЕС

Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил медиагруппе Funke, объяснив, что действующие контракты и правовые ограничения не позволяют Берлину в одностороннем порядке прекратить закупки. Для немецкого регулятора это означает необходимость учитывать политические решения ЕС и жёсткую логику рынка одновременно.

Контракты действуют до 2028 года

Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер также напомнил, что ключевую роль играют долгосрочные соглашения, заключённые задолго до нынешнего кризиса. Эти контракты продолжают действовать, и Германия не может просто выйти из них по собственному желанию, сообщает ТАСС.