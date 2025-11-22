Берлин в газовой зависимости? Германия продолжает импорт из России

Несмотря на заявленный курс на отказ от российских энергоресурсов, газ из России продолжит поступать в Германию до 2028 года через компанию SEFE .
Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил медиагруппе Funke, объяснив, что действующие контракты и правовые ограничения не позволяют Берлину в одностороннем порядке прекратить закупки. Для немецкого регулятора это означает необходимость учитывать политические решения ЕС и жёсткую логику рынка одновременно.
Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер также напомнил, что ключевую роль играют долгосрочные соглашения, заключённые задолго до нынешнего кризиса. Эти контракты продолжают действовать, и Германия не может просто выйти из них по собственному желанию, сообщает ТАСС.
